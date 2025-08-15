La Capital | Policiales | Rosario

Operativo antinarco en Rosario y Baigorria: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

En total fueron doce los domicilios allanados en Rosario y Granadero Baigorria. La investigación llevó dos meses y la banda era muy conocida en la zona norte

15 de agosto 2025 · 15:59hs
Uno de los departamentos allanados en Parque Casas de Rosario para dar con los ingrantes de la banda narco.

Uno de los departamentos allanados en Parque Casas de Rosario para dar con los ingrantes de la banda narco.

Una serie de allanamientos realizados en Rosario y Granadero Baigorria dieron como resultado la detención de 12 personas y el secuestro de 37 teléfonos celulares. El operativo apuntó a desarticular una banda narco que operaba en la zona norte de la ciudad.

Además de material estupefaciente, se secuestró armamento, cartuchos y demás elementos que eran vendidos por una banda delictiva que se dedicaba a la venta callejera de droga.

Las actuaciones estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones y de grupos tácticos, en el marco de una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Un perro de la Sección Canes descubrió un trozo de marihuana escondido en un botín de fútbol. La investigación, encabezada por la Unidad Fiscal de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, a través del fiscal César Luis Pierantoni, y supervisada por el comisario supervisor Víctor Bompar, demandó dos meses de trabajo e incluyó escuchas telefónicas y tareas de inteligencia coordinadas con la Brigada de Balaceras de la PDI.

Las direcciones

Los allanamientos en Rosario se llevaron a cabo los barrios Parque Casas, Los Pumitas y Zona Cero. Además se realizaron operativos en la zona del Remanso Valerio, de la localidad de Granadero Baigorria.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidos doce personas: Marcelo Gastón "Pollo" B., Gisela Noemí R., Andrea Soledad A., Alejandro Rodrigo U., Brenda Sofía M., Mailén Luz I., Sofía Nerea O., Abril Loreley R., Ramón Ignacio N., Nanci María del Carmen M., Sergio Rubén R. y María Soledad R. Todos ellos quedaron a disposición judicial. Se secuestró un pistolón, 16 cartuchos calibre 32, marihuana fraccionada, teléfonos celulares y una motocicleta.

Las direcciones a la que ingresaron los efectivos se encuentran en Lavardén al 5500, Calle 1379 al 3800, Rauch al 1500 y al 1300, Barón Estrada al 600, Pavlov al 900, Presidente Quintana al 2600, French al 6400, Polledo al 3500, Ciudadela al 2900, Casiano Casas al 1300, Cavia al 1300 y 1350, Calvo y Washington, Calvo y Gallardo (todos de Rosario). Y en Remanso Valerio y avenida Los Plátanos (de Granadero Baigorria).

Un perro eficiente

Por otro lado, la Sección Canes Detectores de la Policía de Investigaciones tuvo una actuación destacada en la búsqueda de drogas. Los perros Bono y Kenzo realizaron búsquedas en varios domicilios, particularmente en un domicilio de Rauch al 1300 de Rosario. Luego de finalizada la requisa, el perro Bono marcó el dormitorio de un domicilio de Rosario y puntualmente en el interior del calzado de un nene, tipo botín de fútbol de color negro, una bolsa de nailon la cual contenía un trozo compacto y concentrado de picadura vegetal. Se procedió al secuestro para su posterior prueba de campo, arrojando finalmente resultado positivo de lo incautado, estableciéndose que se trataba de marihuana por un pesaje de 18,9 gramos.

Las doce personas detenidas, 4 hombres y 8 mujeres, fueron trasladados a la sede de la División Microtráfico de la PDI para su identificación y tramitación de las actuaciones, quedando a disposición del MPA.

