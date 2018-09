Acribillan a balazos el auto de una familia en La Cerámica

Una familia de barrio La Cerámica sufrió anoche un atentado a balazos por razones que aún se desconocen. Al menos un moticiclista acribilló a balazos su auto y escapó sin que se registraran heridos.

Ocurrió a la medianoche en Larrechea al 1700, donde vive un matrimonio con hijos. "Terminábamos de cenar y escuchamos las detonaciones. Pensamos que había pasado algo y vimos justo a un muchacho en moto que escapaba", señaló Luciana.

En ese sentido, la mujer agregó: "En la desesperación de saber qué había pasado, Sentí olor a pólvora y un muchacho me dijo que era el auto de mi hermano".





Balacera



La víctima señaló además que este no es el primer ataque que ocurre en el barrio, donde también se registraron homicidios, pero aclaró que su familia no tiene vínculos ni relación con nadie del barrio. "No tenemos contacto con nadie ni relación de ningún tipo con personas que pueden haber tenido problemas con alguien, lo cual nos sorprende", sostuvo la damnificada.

Los disparos de grueso calibre perforaron la carrocería del Renault 9, que estaba ubicado en la puerta de la vivienda y en principio era del hermano de la mujer.

Ante el temor de un nuevo ataque, la familia colocó carteles en el vehículo para indicar que "no es a quien están buscando".