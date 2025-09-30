Pellegrini: "Estamos a un paso de cambiar Argentina para siempre" El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza pidió un esfuerzo más y dijo que “Rosario y Santa Fe tienen que hacer su aporte para que el país despegue" 30 de septiembre 2025 · 11:00hs

El candidato a diputado nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini.

El candidato a diputado nacional por Santa Fe Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza) pidió "un último esfuerzo para cambiar el país para siempre", a cuatro semanas de las elecciones nacionales que se celebrarán el 26 de octubre. "Estamos a una elección de terminar con veinte años de decadencia", aseguró.

El candidato remarcó que “por primera vez en siete años, tenemos cuatro meses consecutivos con inflación por debajo del 2%”, y agregó: “Tenemos que ganar esta elección para terminar con inflación, es la única forma de ponerle fin a la pobreza. Necesitamos un Congreso que le dé al presidente las herramientas que necesita, como avanzar con las reformas en lo laboral y lo impositivo. Rosario y Santa Fe tiene que hacer lo suyo, bajando impuestos para que el privado pueda invertir".

Al mismo tiempo, Pellegrini criticó a la oposición y declaró: “Hacen lo imposible con tal de romper el equilibrio fiscal, el kirchnerismo y la falsa oposición que vota siempre con ellos. Dicen una cosa y luego hacen otra. Miren el caso de Santa Fe, de un lado está Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente de Sergio Massa, el mismo que nos dejó a un paso de una hiperinflación. Pero, además, en la lista de Gisela Scaglia está el socialismo de Mónica Fein, que votó siempre con el kirchnerismo. Por eso decimos que en octubre La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

“Los argentinos estamos haciendo un gran esfuerzo, estamos a un paso de cambiar el país para siempre”, concluyó.