Varias ciudades patagónicas rechazaron al móvil de TN

Un equipo del canal de TV de la Capital Federal Todo Noticias (TN) desde el inicio de la cuarentena se encuentra recorriendo el país para difundir cómo se vive el aislamiento en diferentes sectores de la Argentina, publica la web del Diario El Patagónico. Ya tuvieron inconvenientes en varias localidades, como Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, en Chubut, donde consideraron que el show mediático que montan es innecesario, por lo que no les permitieron el acceso. La semana pasada el móvil volvió a la región patagónica para mostrar las intensas nevadas que se presentan en la zona. En este contexto, el pasado jueves llegó a la localidad rionegrina de Catriel, donde no se le permitió el ingreso a la ciudad a la casa rodante ya que, según se indicó, intentaban "entrar sólo para realizar compras y seguir su viaje rumbo a la ciudad de Bariloche".

En el control ubicado en el acceso norte a la localidad, el equipo de TN solicitó autorización para ingresar, las autoridades consultaron al comité de emergencia de la ciudad que dijeron que si no se trataba de una cobertura periodística no podían permitirles pasar. Como el objetivo no era un trabajo periodístico sino sólo comprar productos, el móvil debió dar la vuelta y retirarse por la ruta nacional número 151, continuando camino hacia Neuquén, informó Radio 3. En este sentido, el viernes, el móvil ingresó a la provincia de Neuquén donde hubo inconvenientes respecto a la permanencia en la zona y dudas sobre si debían o no realizar al aislamiento social, preventivo y obligatorio, debido a que provienen del Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba), la zona más conflictiva respecto a la Emergencia Sanitaria por el Coronavirus.

Debió intervenir la Justicia Federal que determinó que ante la situación actual y tras las normas vigentes por la pandemia, debían abandonar la región en 24 horas.

Esto se produjo cuando el móvil intentó ingresar a la ciudad de San Martín de los Andes y el fiscal Fernando Rubio prohibió el acceso a las localidades de San Martín y Junín de los Andes, y advirtió que en caso de que así lo hiciere, el colectivo y sus ocupantes debían realizar el aislamiento obligatorio de 14 días. Esto implicaba que no podrían bajarse los ocupantes del colectivo bajo ningún tipo de circunstancias.

Ante esto, intervino la jueza federal de Zapala, Silvia Domínguez, que habilitó la estadía del móvil durante 24 horas, por lo que pudieron pasar la noche en cercanías al lago Lácar, en la localidad cordillerana, y debían abandonar la región, como máximo, a las 17 del sábado sin necesidad de realizar el aislamiento.

La medida judicial fijó que el colectivo y sus ocupantes podían transitar por la ruta, pero no ingresar a ninguna localidad ni siquiera para hacer sus necesidades fisiológicas. De esta forma, siguiendo con el recorrido, el móvil de TN prosiguió este sábado hacia la ciudad neuquina de Villa La Angostura. Desde San Martín fue escoltado por la policía neuquina hasta la zona del lago Villarino y allí fueron recibidos por Seguridad Vial y dos móviles policiales que los escoltaron durante el paso por Villa La Angostura, hasta el río Limay, donde finalmente cruzaron a la provincia de Río Negro sin ningún tipo de restricción. El domingo el móvil llegó a Bariloche, que cumple aislamiento, y se acordó con las autoridades que se instale en la base del cerro Catedral.