En medio de la cuarentena y de la cuenta regresiva para la cuarta temporada de "La casa de papel" que se estrenará el 4 de abirl, los actores hicieron la presentación cada uno desde su casa, con entretenidas charlas vía Skype.

Dos de los que se prendieron fueron Úrsula Corberó y Álvaro Monte y allí, dejando al descubierto parte de la intimidad, la actriz le mostró al mundo lo enamorada que está de Chino Darín.

Urusla y el Chino se conocieron el en 2016, cuando el actor viajó a España para ser parte de "La Embajada", serie en la que también participó ella. Dicen que fue amor a primera vista. Incluso, en unas de las primeras entrevistas apenas contaron que estaban juntos, ella fue por ese camino: “No me había pasado nunca esto de que me surgiera un amor trabajando, pero hay cosas que suceden y son inevitables”.

Los enamorados están haciendo la cuarentena juntos en tierras españolas y en el video que hizo para Netflix Úrsula quedó el amor. De antemano, cuando apenas se saludan, ella dejó en claro que Darín ya le pegó la tonada cuando en al responder el saludo le dice a su compatriota: “Bien, ¿y vos?”, dejando de lado tú, de los españoles.

Si eso fue poco, Corberó en un momento de la charla se atrevió a interrumpir a su colega: “A ver, un segundo, eh, porque es te momento es precioso”, largó mientras se la veía agarrando un cortado y un tostado, y agregó: “Tengo un príncipe en casa que me trae cosas, porque como he dicho solo pienso en comer. Gracias mi amor, qué preciosidad. Me alimenta mi amor”, fueron sus palabras y de fondo se escuchó el “de nada”, del Chino.

A ella, como a tantas personas, se le dio por comer durante esta cuarentena que parece interminable. “Estoy todo el día comiendo. No puedo parar ni un segundo. Trato de comer sano, pero de todas maneras no puede dejar de comer”, confesó.

Por otra parte, y más allá del recreo amoroso que propuso la novia del actor argentino, hablaron de la eminente llegada de la nueva temporada de la serie. “Nunca me había hecho tanta ilusión estrenar algo, siento que de alguna manera estamos aportando más que nunca en esta situación. Estoy ansiosa, la Tokio la llevaba yo desde hace mucho tiempo, solo que ahora aflora más”, comentó.