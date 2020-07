El ministro de Gestión Pública de la provincia, Rubén Michlig, estimó que los cuidados extremos para evitar la propagación del coronavirus deberán extenderse "al menos dos meses más", mostró preocupación por el relajamiento que se advierte en muchas de las conductas que deberían seguirse para prevenir esos contagios y dijo que entre las cosas que más lo sorprenden está el uso compartido del mate. "Es increíble que con el grado de información que hay sobre los riesgos que implica la gente lo siga haciendo", reflexionó.

El funcionario del gobierno provincial confesó estar sorprendido por el movimiento social y comercial en ciudades como Rosario y Santa Fe, y por el nivel de actividad que registra el rubro económico. "Esto no deja de ser bueno después de 120 días de inactividad impuesta por la pandemia, pero también es preocupante", aseguró.

En diálogo con El Primero de la Mañana, por LT8, Michlig dijo que estuvo en Rosario el fin de semana y que se quedó con "una fuerte preocupación" por el nivel de relajación que advirtió en el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social.

¿Distanciamiento? Pese a que está prohibido quedarse en los parques, ayer en el de Colectividades grupos de amigos hasta tomaban mate.

"Los funcionarios debemos reforzar los controles y a la vez debemos pedirle a la sociedad que extreme las medidas porque estamos en un punto delicado de la curva de contagios y que además somos vecinos de una provincia que volvió al aislamiento total", destacó.

<< Leer más: Fin de semana con fiestas, poco aislamiento y más de cien detenidos

El ministro dijo que está sorprendido porque según su apreciación el uso del tapaboca no llega al 50 por ciento de las personas en los lugares públicos, y también por la manera en que las personas compartes el mate. "Es increíble que después de la difusión y campañas realizadas por todos los gobiernos todavía todavía tengamos este comportamiento", dijo. Aunque le parece entendible desde el punto de vista cultural, sostuvo que pareciera que si la gente no tiene un caso de contagio en la famila o en su entorno, uno no deben tener cuidado. "Pero si el virus se propaga no sabemos hasta dónde podemos llegar", reflexionó.

"En esta etapa hay que cuidarse, sobre todo quienes tienen contacto con lugares o personas que fueron a sitios con fuerte circulación del virus. La sociedad debe hacer un esfuerzo adicional porque si bien llevamos muchos días de aislamiento, todavía no alcanza", declaró.

"Por eso creo que hay que extremar los cuidados por un par de meses más por lo menos", añadió y dijo que entre otras cosas el relajamiento en los cuidados puede retrasar una actividad esencial como es el regreso de los chicos a las aulas.