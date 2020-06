Tres nuevos casos de coronavirus aumentan la preocupación en Ceres

Otro día de noticias negativas para la ciudad de Ceres ya que ayer se confirmaron tres nuevos casos de Covid-19 y ahora ya son once las personas que padecen el virus, aunque las autoridades no descartan que el número pueda ir en aumento. La circulación comunitaria, de esta manera, sigue latente y se tomarán medidas más extremas, como "blindar" la localidad, con el fin de que la enfermedad no se siga propagando y regresar a la Fase 1.

Precisamente ayer se habían registrado la misma cantidad de casos de coronavirus y el número era de ocho, aunque se preveía que aparecieran nuevos contagios como sucedió hoy. Y si ya había preocupación en los últimos días con la confirmación de los primeros positivos, hoy la misma se intensificó y generó temor en la población con cerca de 15 mil habitantes.

Precisamente por estos lógicos temores la intendenta de la ciudad, Alejandra Dupuy, en diálogo con LT10 de Santa Fe declaró que "solicité que nos blinden y volver a la Fase 1 por quince días. Es la única manera de cortar la circulación del virus".

A partir de que ya hay once casos y se cree que en los próximos días aparezcan más tras algunos testeos, la ciudad estará prácticamente vallada con el fin de evitar que el coronavirus se siga expandiendo a otros lugares. Otra vez todos arrancarán prácticamente de cero con todas las precauciones que se venían tomando desde el inicio de la pandemia.