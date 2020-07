"Por ahora no estamos pensando en aumentar las restricciones"

Mientras ayer en Rosario se conoció que uno de los últimos casos positivos de Covid-19 corresponde a una enfermera que trabaja en dos centros de salud y un geriátrico, el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin analizaron la situación de la ciudad. En este marco descartaron, por el momento, revocar los permisos ya otorgados.

Aprovechando la presencia de Perotti en la ciudad, el intendente se reunió con el jefe de la Casa Gris. En un bar del parque Urquiza ambos conversaron sobre el seguimiento de la pandemia, la evaluación de las situaciones complicadas, el paro de transporte y los fondos que necesita Santa Fe.

"Fue una reunión informal en la que salieron los temas que nos preocupan y el primero es la pandemia, sin dudas", manifestó Javkin en diálogo con LaCapital.

En este marco dijo: "No estamos pensando en restringir más actividades", pero también destacó que "hay que observar la situación día a día".

"Seguimos haciendo un seguimiento de cada uno de los casos y de los contactos estrechos, y creo que esa es una de las claves para que en la ciudad la situación esté controlada", comentó Javkin.

De hecho, el intendente sabía perfectamente qué hisopados se habían hecho ayer y aseguró que había resultados negativos. "Esto demuestra que se están cumpliendo bien los protocolos y que, si se implementan, no hay contagios".

Reuniones familiares

El intendente aprovechó la oportunidad para subrayar la necesidad de seguir aplicando los consejos indicados para prevenir contagios.

"Lo que estaba ampliando los contagios eran las reuniones familiares, por eso hicimos foco allí y pedimos que sólo sean los fines de semana, porque también sabemos lo importantes que son", reconoció Javkin.

"La gente me cuestiona la medida y me dice que, mientras tanto, permitimos reuniones en bares", dijo y aclaró: "En los locales se puede tener un control más estrecho, no se pueden reunir más de seis personas en las mesas, se guarda la distancia y se toman los datos para saber cuáles fueron los contactos ese día; en cambio, en las reuniones familiares es un poco más difícil que esto se pueda hacer".

Exito local

"Una de las cuestiones básicas, que ayuda a que no se siga propagando el virus, es la rapidez con la que se actúa para aislar a las personas que tuvieron contacto con el infectado", reconoció el intendente, quien está en la mira nacional por los pocos casos suscitados en Rosario.

Junto con esto, destacó que los rosarinos incorporaron rápidamente el uso del tapabocas y el distanciamiento social. "Hay que seguir dando pelea al relajamiento", destacó y pidió que se mantengan las medidas indicadas para la prevención.

Por su parte, el gobernador, remarcó: "No estamos pensando en la pos pandemia, sino en la recuperación de la provincia y la ciudad en esta etapa".

En otro orden, el intendente relató una cuestión llamativa sobre el paro del transporte que, según se anunció, seguirá hasta el martes. "En Rosario recién había que pagar los sueldos el lunes próximo, pero el paro comenzó el jueves", dijo antes de cerrar: "Es una situación que afecta a todo el país y como siempre es una cuestión de recursos nacionales".