Piden al gobierno un protocolo por si colapsa el sistema de salud

"El Estado tiene que definir un protocolo específico de asignación de camas y respiradores en caso de que colapse el sistema de salud", dijo Juan Carlos Tealdi, uno de los 17 miembros del segundo comité asesor creado por el gobierno nacional como mesa chica de consulta por el coronavirus.

Cuando se le preguntó por qué considera urgente este nuevo protocolo gubernamental, el experto respondió "para deslindar de estas responsabilidades a los médicos de terapia intensiva". Y en diálogo con Clarín amplió: "Cuando no hay previsiones ni organización previa, las decisiones con los pacientes críticos recaen en su totalidad sobre la Terapia Intensiva, que debe decidir lo médico y lo no médico. El protocolo nacional es para evitar que se tomen malas decisiones. Es un problema ético que abarca muchas más cuestiones que sólo las de la medicina".

Si bien hace dos meses el Ministerio de Salud de la Nación había solicitado recomendaciones a 16 sociedades científicas y médicas para la redacción de guías que pudiesen dejar por escrito las resoluciones de estos dilemas, ese protocolo oficial aún no existe. Con la suba de casos positivos y la ocupación de camas de terapia intensiva al día de hoy, en el peor escenario la decisión de a quién atender —y a quién no— recaería en los comités de cada hospital o clínica privada y en cada profesional de las UTI's (unidades de terapia).

"No es ético que en cada sitio se decidan esas cuestiones arbitrariamente", señaló Tealdi.

"Mí preocupación es compartida por varios miembros del comité, pero no ha sido fijada como tema de trabajo hasta hoy", dijo, y anticipó que insistirá en hacerlo.

"Hay que poder imaginar el desorden angustioso y caótico de un colapso sin planificación previa. Los comités de crisis de cada hospital y clínica tienen que ir previendo escenarios, de acuerdo al número de infectados y a la organización de pacientes críticos, medianamente graves y leves. Tienen que empezar por los recursos humanos. No pueden atender con el mismo número de enfermeras y médicos una demanda de 100 pacientes o de 400".

El especialista ilustró el dilema por el que transitan los sistemas de salud: "El tener 20 camas de terapia intensiva y 40 pacientes que necesitan respirador, el dilema de a quién se le da una cama y a quién no, no puede resolverse con una decisión aislada. Se tomarían malas decisiones. Lo que pasó en Italia o Nueva York es que los médicos han resuelto situaciones que no les corresponden a los médicos. No tenían un estándar de crisis previo y protocolizado. Cuando Madrid lo introdujo, a posteriori, sin debate previo, sus criterios han sido muy criticados y han tenido un fuerte rechazo", explicó.