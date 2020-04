El gobernador Omar Perotti realizó este mediodía un fuerte llamado a la población para que utilice los barbijos de tipo casero y si bien no especificó si su uso será obligatorio destacó que la gente "lo va a ir incorporando".

Durante una recorrida en las obras de la inauguración de una guardia para recibir a infectados de coronavirus en el Policlínico Pami II, donde estuvo acompañado por la directora del Pami a nivel nacional, Luana Volnovich, y por el intendente Pablo Javkin, Perotti empleó en todo momento un barbijo y luego fue consultado por los periodistas sobre si la provincia planteará su obligatoriedad o no.

Como si fuera un docente, el gobernador se paró frente a los periodistas y comentó que su barbijo pertenecía a la cooperativa de barrio Tablada. Luego, comenzó a explicar que su uso "es una instancia adicional de protección que suma. Si yo lo tengo puesto seguramente me podré contagiar pero no te voy a contagiar. Si vos lo tenés puesto también me estás cuidando a mí y no me estás contagiando. Y no estoy presionando para que lo compren, porque se pueden hacer en casa,. Sólo que hay que pensar en los trabajadores de la salud que los necesitan imperiosamente. Entonces, no tenemos que ir a la farmacia ni a una droguería, porque eso hará aumentar los precios. La prioridad la tienen los médicos, las enfermeras, los camilleros, las mucamas, todo nuestro personal afectado a la pandemia".

Cuando fue consultado sobre si el uso del barbijo sería obligatorio en la provincia, el gobernador no dio una respuesta concreta pero destacó que "los santafesinos lo van a ir incorporando. De hecho ya había muchos muchos que lo estaban usando. Muchos de ellos utilizaban el de uso sanitario". Y también instó a la población a tomar "una remera o una sábana vieja o mirar algún tutorial " ya que es "muy fácil confeccionarlo".

De todos modos, el titular de la Casa Gris recordó que, más alá del barbijo, las medidas de distanciamiento siguen siendo esenciales, más en este momento en que se va a entrar en una nueva etapa de la evolución de la pandemia a partir del próximo lunes.

Perotti recordó por enésima vez que "el distanciamiento sigue siendo la clave de todo. Eso no se sustituye con el barbijo y que use el barbijo no quiere decir que me vaya a poner al lado de alguien". Además subrayó que "la punta de los dedos no tiene que tocar a nadie -y extendió sus brazos para demostrarlo-", al tiempo que recordó el uso permanente de "agua y jabón blanco" y reforzó el pedido de "no tomar mate.

En la misma sintonía se manifestó el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien sobre el uso del barbijo expresó: "Taparnos la boca, ese es el objetivo. No nos protegemos nosotros de los demás, sino a revés". Al mismo tiempo, el titular del Palacio de los Leones recordó al igual que su par provincial seguir sosteniendo las medidas de aislamiento y, destacó, "lavarse las manos con agua y jabón, y más después de haber empleado el barbijo".

El gobernador también señaló que esta tarde, a las 17, mantendrá por videoconferencia una reunión con el presidente Alberto Fernández donde se ajustarán los detalles de las excepciones a la cuarentena que finalizará el domingo venidero.