Las cámaras empresarias y comerciales de Rosario volvieron a la carga con el reclamo para que el próximo viernes 10 de julio quede sin efecto como feriado puente, ya que de mantenerse generaría una interrupción en la lenta, pero progresiva, reactivación en las ventas que están mostrando distintos rubros y actividades. El Ministerio de Trabajo de la Nación evalúa un pedido formal que los referentes locales motorizaron a través de la Confederación Argentina de Mediana Empresa (Came).

La Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Trabajo de la Nación continuaba ayer analizando el pedido que llegó desde el interior del país para que se desactive el feriado puente con "fines turísticos" del 10 de julio, como continuidad del 9 de julio, Día de la Independencia. No obstante, los comerciantes avisaron que abrirán sus locales.

Los empresarios de Rosario creen que los graves perjuicios económicos que provocó la cuarentena obligatoria por el coronavirus, y en una etapa de aislamiento que muestra una lenta reactivación, sería perjudicial e incluso innecesario mantener la inactividad del viernes, ya que no están habilitados los hoteles o viajes.

El presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER) y vicepresidente de la Came, Ricardo Diab, confirmó que desde Rosario impulsaron el reclamo elevado a Trabajo. "No vemos la necesidad de mantener el feriado del viernes. Abrir un negocio implicará mayores gastos y, si bien el trabajador no tiene la obligación de asistir, si lo hace hay que pagarle doble jornada. En circunstancias en las que las recaudaciones orillan el 20 por ciento, no sería positivo", advirtió el dirigente.

Además, remarcó que son aspectos a los que el Estado "debe prestar atención. No hablamos del 9 de julio, que obviamente se mantiene. La potestad sobre este tema es del gobierno nacional, donde Came, que representa a 1.500 empresas, hizo un reclamo al que adherimos desde Rosario".

Para Diab, en este contexto excepcional y más allá de la definición particular de cada empresario o comerciante de abrir los locales aun en condiciones negativas, el feriado puente del viernes 10 no tiene el espíritu del decreto por el que fue creado. "Creo que si se mantiene no se beneficia nadie", remarcó.

Casi en la misma dirección opinó Nelson Graells, titular de la Asociación Amigos de la Peatonal Córdoba: "Hace 15 días le pasamos a la Asociación Empresaria esta inquietud. El decreto para el feriado puente pone el acento en fomentar el turismo, pero en este momento que vivimos no se va a dar, no tiene sentido que sea considerado feriado".

Y apuntó también que "si se mantiene feriado del viernes se tendría que pagar doble. Serían incluso dos días para aquellos que decidieran abrir también el 9 de julio. También pedimos que no se otorgue franco compensatorio por el feriado que no se trabaja", amplió el titular de la cadena Sport78.

De acuerdo a su análisis, resultaría una interrupción de dos días en un momento en que lentamente se recuperan las ventas en distintos rubros. "Estamos a principios de mes, la gente cobra salarios y aguinaldo, y con los cambios de temperatura se mueven más las ventas. Los locales no pueden estar cerrados dos días. Siempre viernes y sábados son jornadas importantes para las ventas".

Desde la Municipalidad, que, si bien no tiene injerencia en esta cuestión, mantiene permanentes vínculos con distintos sectores del comercio y de las producción local, también ven atinado el reclamo en virtud de la situación actual. "Nos parece coherente el pedido", indicó el secretario de Desarrollo Económico, Sebastián Chale.

Igualmente, el funcionario aclaró que, como en otras situaciones similares, se recomienda que "las representaciones empresarias y los sindicatos puedan alcanzar acuerdos en relación al pago del feriado y pautas de trabajo. Es un momento de mucha necesidad, y la actividad comercial, la gastronomía, fueron muy golpeadas y dañadas. La pretensión es entendible, pero sin violar los derechos de los trabajadores".

Piden el turismo interno en Santa Fe

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la provincia pide habilitar el turismo interno en Santa Fe. La propuesta del legislador Walter Ghione busca "reactivar la economía en la provincia y llevar un desahogo a las familias con niños en edad escolar. Todo bajo estrictos protocolos de bioseguridad para potenciar el turismo interno y rural, fomentar el conocimiento de sus pueblos, tradiciones y costumbres, además de disfrutar en familia de muchas localidades atractivas".