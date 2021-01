Los productores de espectáculos no ven buenas perspectivas para el futuro del negocio

Por su parte, Gustavo Granato, titular de la productora All Press, dijo a La Capital: “Después de 10 meses de estar parados y encontrarnos a las puertas de acceder a algún tipo de reapertura, sería muy grave que nos impongan más restricciones”.

Mientras se espera la publicación del decreto del gobierno nacional que reglamente las restricciones de circulación nocturna, y su consiguiente aplicación en la provincia, Joison recordó que la industria del espectáculo “es el sector que verdaderamente no empezó” a trabajar desde que el gobierno nacional dispuso la cuarentena el pasado mayo. Recién anoche se llevó a cabo el recital de Mercedes Borrell y el Cuarteto Áureo que abre un ciclo de shows al aire libre en el afiteatro municipal.

espectaculo.jpg La industria del espectáculo en Rosario casi no funcionó por la pandemia.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Joison recordó que “en Rosario a lo sumo hubo, por suerte para quienes pudieron hacerlo, alguna función en pequeños lugares, pero la actividad propiamente dicha no empezó ni va a empezar”. Esta situación generó gran preocupación entre los responsables de las productoras locales, ya que el cese de los shows presenciales dejó sin trabajo, directa o indiretamente, a gran cantidad de rosarinos.

Comportamiento social

El empresario hizo hincapié en el comportamiento social. “Hay una dicotomía entre las reglamentaciones y la realidad. La gente actuó como si no pasara nada. Algún día habrá que estudiar porqué el argentino no puede organizarse socialmente, y cada uno va por su camino sin pensar en los demás. El problema está en que la gente no respeta los protocolos y lo mínimo que hay que respetar. Entonces, lo que se afecta es el trabajo, no las relaciones sociales. La sociedad está actuando como si la pandemia no existiera”.

“Nosotros no empezamos. No es que vamos a cerrar. No somos un restaurante, que por suerte pudo abrir. Una hora más o una hora menos en un espectáculo determinado, puede manejarse. Nadie se va a morir porque un show empiece a las 8 o a las 7 de la tarde, si la gente quiere verlo. El problema es que no arrancamos. En Buenos Aires, los pocos espectáculos que se hicieron a nivel comercial no se hicieron bien. Tampoco hay una perspectiva de cómo se manejará esto, a menos que empiece a funcionar la vacuna. El planteo parecer ser: tener paciencia y esperar”.

"Necesitamos trabajar"

Gustavo Granato, titular de All Press, otra de las productoras locales, coincidió con las autoridades sanitarias en que haya restricciones horarias, “pero no a la actividad” artística o a los shows. “En diez meses no hubo espectáculos y el foco de contagios de coronavirus no está en nuestra actividad, sino en las reuniones sociales y en las fiestas legales”, subrayó.

Granato consideró que “producir espectáculos será un atenuante” ante la proliferación de reuniones o encuentros ilegales. “Estamos convencidos que con los espectáculos habrá una merma de fiestas clandestinas”, agregó.

“No podemos aceptar más limitaciones, que de por sí tenemos muchas, entre ellas la ocupación del 30 por ciento de los lugares. Entendemos la situación (sanitaria) pero necesitamos trabajar”, añadió.