Los feriados y días no laborables que quedan para el resto del año

Comenzó el séptimo mes de año y el calendario indica que se avecinan varios feriados, y también días no laborables.

Si bien en esta ocasión la cuarentena impide llevar a cabo las escapadas de fin de semana, o los paseos extendidos, estos días resultarán ideales para descansar de las rutinas laborales y del estudio en casa.

En lo que respecta a este mes, confluirán en el calendario un feriado inamovible y otro con fines turísticos (así establecido desde el año pasado), y una fiesta de sacrificio.

Se trata del jueves 9, feriado por el Día de la Independencia Nacional, el viernes 10, puente; y el viernes 31, solo para los habitantes que profesen la Religión Islámica, de acuerdo con lo dispuesto por el Articulo 3 de la Ley N° 27.399.

En este sentido, cabe destacar cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable. En el primero los empleados no están obligados trabajar. Si trabajan, se les debe abonar el doble (un 100 por ciento más que un día normal). En el segundo caso, el empleador tiene la decisión de hacer trabajar o no. Si se trabaja, el pago es el de un día normal, si no hay actividad, no se recupera otro día.

Los feriados y días no laborables del resto del año son lo siguientes:

Agosto:

Martes 11, no laborable por la Fiesta del Sacrificio, solo para habitantes que profesen la religión islámica.

Lunes 17, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Miércoles 19, no laborable por el Año Nuevo Islámico. Solo para habitantes que profesen la religión islámica.

Septiembre:

Martes 29 y miércoles 30, no laborable por Año Nuevo Judío (Rosh Hashaná). Solo para habitantes que profesen la religión judía.

Octubre:

Jueves 1º, no laborable por Año Nuevo Judío (Rosh Hashaná). Solo para habitantes que profesen la religión judía.

Jueves 8 y viernes 9, no laborable por el Día del Perdón (Iom Kipur). Solo para habitantes que profesen la religión judía.

Lunes 12, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre:

Lunes 23, feriado por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20), y fin de semana largo.

Diciembre