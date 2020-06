Garantizan la llegada de vacunas antigripales para los jubilados

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de la segunda circunscripción, Cándido Santa Cruz, garantizó este mediodía la llegada del tercer envío de vacunas antigripales para los afiliados a Pami en las farmacias de la ciudad y la región. De tal manera, aseguró que habrá disponibilidad de dosis en todas las farmacias que tienen convenio con la obra social de los jubilados.

Santa Cruz confirmó el envío de la tercera remesa de dosis provenientes de la Nación, pese a que ayer había indicado que las vacunas estaban agotadas y hasta había puesto en duda la reposición de stock.

"En los próximos días estarán disponibles las vacunas antigripales para afiliados a Pami en todas las farmacias de la ciudad y la segunda circunscripción", aseguró Santa Cruz al ser consultado por el programa Todos en La Ocho.

En tal sentido, explicó que si bien no son las mismas cantidades de las primeras entregas, "son entre 50 y 60 dosis por farmacia y cubre una zona territorial muy amplia, de modo que en todos los barrios va a haber disponibilidad".

También indicó que las vacunas que enviará Nación en los próximos días "es para las farmacias que llevamos adelante la campaña de vacunación que dispone el Pami para sus afiliados", al tiempo que agregó que "el municipio y los Samco provinciales recibieron cerca de 30 mil vacunas antigripales para personas de riesgo".

El directivo del Colegio de Farmacéuticos señalo que la mayor parte de de la población adulta mayor pudo aplicarse la dosis, por eso estimó que en la tercera campaña "se va a poder cubrir la totalidad".

No obstante, precisó que "no hay" vacunas antigripales en el sector privado, ya que las mismas "se terminaron en mayo" y no hubo posibilidades de volver a aplicarlas.