El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Rosario, Cándido Santa Cruz, destacó hoy que las vacunas antigripales "se agotaron en Rosario" y que la cantidad de gente que se vacunó hasta el momento "superó nuestras expectativas al tiempo que puso en duda que vaya a haber reposición de stock.

En declaraciones al programa El primero de la mañana, que se emite por LT8, Santa Cruz fue contundente al ser consultado sobre si escaseaban las dosis de vacuna en la ciudad: "Directamente no hay", enfatizó y agregó que "las vacunas antigripales, salvo raras exepciones, se agotaron todas en los primeros 10 días de junio. Me atrevería a decir que no hay en todo el país, pero en Santa Fe seguro que no hay".

Acerca de cuál sería la razón por la falta de stock, el titular del Colegio de Farmaceúticos comentó que "es bastante difícil saber a qué se debe el problema". Luego, explicó que los farmacéuticos se abastecen de stock alrededor del mes de diciembre de cada año y lo hacen "en base a la demanda que tuvimos ese año".

Por otra parte, dijo que "nada hacía prever lo que iba a suceder con la aparición de la pandemia. La cantidad de gente que se vacunó superó todas nuestras expectativas. Creo que ha sucedido en todos lados lo mismo y hoy no hay stock y dudo que pueda entrar alguna otra remesa. Nuestros proveedores no nos pueden prometer conseguir nuevas dosis para ponerlas a disposición".

Consultado sobre la cantidad de dosis que estarían haciendo falta en los establecimientos para satisfacer las necesidades de la población estimó que "todas las personas de riesgo y quienes medianamente las podía necesitar, se han podido vacunar. Desde los efectores provinciales o a través de las farmacias privadas se han distribuido muchísimas más dosis de las que habitualmente veníamos aplicando. Sí puedo asegurar que hubo un mayor porcentaje de gente que se vacunó respecto a años anteriores. Lo que no podría decir es qué cantidad de gente quedó sin vacunar".