La Municipalidad de Rosario creó una red de producción de elementos de protección para las trabajadoras y los trabajadores de la salud pública y agentes sanitarios, como barbijos y batas, que incluye empresas locales del rubro textil, voluntarias y voluntarios provenientes de la Dirección de Empleo, emprendimientos de la Economía Social, cooperativas y hasta talleres particulares que quisieron sumarse a la tarea solidaria.

"Organizamos una red de producción que contiene varios actores. La Municipalidad compra los insumos de tela a los distribuidores mayoristas y se la entrega a las fábricas del sector textil para que inicien la producción”, explicó el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Sebastián Chale.

Una de las primeras empresas en sumarse a la iniciativa fue Vandalia. "Cuando empezó toda esta situación, antes de la cuarentena, quise conseguir barbijos para nuestros empleados y me encontré conque no había. Entonces me decidí a producirlos. En una charla con la subsecretaria de Producción María Eugenia Giovannoni, ella me manifestó la necesidad de barbijos y fuimos donando a la Municipalidad. Ahora nos proporcionaron tela para producir 100.000 barbijos y los estamos cortando en este momento", contó Eduardo Levi, presidente de la tradicional empresa de indumentaria local.

También participan marcas tradicionales de la ciudad como Sonder y Rotel, entre otras que se van incorporando. "Esto es todo muy nuevo para todos. Es un torbellino en el cual cada uno colabora con lo que puede. En otras circunstancias hemos donado telas, en este caso estamos cortando las telas y hay otros que aportan cosiendo telas. Todo viene bien. Todos vamos aprendiendo de la experiencia del otro. Estamos siempre en contacto con las otras empresas, vamos incercambiando. Eso es muy bueno y muy lindo", valoró por su parte Andrea Lara, gerenta de Rotel.

Para empresas de estas dimensiones, acostumbradas a producir indumentaria deportiva de alta complejidad o en grandes volúmenes, confeccionar barbijos resulta una tarea "excesivamente sencilla". Sus máquinas de corte automáticas permiten realizar esa tarea de forma rápida y eficiente. Sin embargo, la costura es artesanal y allí es donde entran a colaborar los voluntarios y voluntarias de emprendimientos, cooperativas y talleres.

La red de voluntarias y voluntaries para ejecutar la parte final del proceso de confección está formada por personas que tienen máquinas en sus hogares, desde empredimientos y pequeños talleres textiles a profesionales de la alta costura.

En la tarea de producción solidaria, se atienden debidamente las medidas de sanidad recomendadas para trabajadoras y trabajadores. "Hacemos ir a la empresa a la menor cantidad de gente posible, con una logística de traslado y en los hogares. La gran mayoría está trabajando desde su casa, todos los que tienen máquinas propias se han puesto a disposición de esta producción. Tenemos una nómina de 180 empleados, pero tenemos abocado a esto sólo a quienes han querido colaborar de forma voluntaria. Hemos notado muchísima disposición y solidaridad por parte de nuestros trabajadores”, aseguró Levi. Mientras tanto, el trabajo presencial en Rotel también se minimiza a dos o tres personas.

"Estamos esperando más insumos para seguir cortando. Son cada vez más las personas que se van sumando. Ante la necesidad, las diferencias no importan porque esto es una lucha contra un enemigo común y estamos todos juntos para ganar la batalla", cerró Lara.

“Lo más importante de esto es que detrás de esta propuesta de la Subsecretaría de Producción y la Secretaría de Salud, se generó una red de mucha gente que se sumó para colaborar con la Municipalidad. Desde todas las secretarías involucradas están haciendo mucho esfuerzo y en constante comunicación con nosotros. Rescato mucho que se sumó muchísima gente. Eso es muy bueno porque extiende el horizonte e involucra a una parte del sector de indumentaria que muestra que entendió que la situación es grave y está dispuesto a colaborar”, concluyó Levi.

De manera similar, la Municipalidad de Rosario trabaja conjuntamente con el Polo Tecnológico en la coordinación de una red de empresas, escuelas técnicas, organizaciones profesionales y voluntarios con el objeto de producir y distribuir máscaras faciales protectoras.

Toda la producción resultante de las instancias de trabajo mancomunado entre el municipio y diversos actores es centralizada en la Dirección de Farmacia municipal para su distribución a los agentes sanitarios afectados a la atención y contención de la emergencia.