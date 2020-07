El sector de turismo de reuniones está en emergencia, y aguarda la llegada de septiembre en medio de un panorama de pocas certezas y muchas necesidades. Ante las restricciones de circulación internacional, y la implementación de nuevas tecnologías, que suplen la presencia física, el sector vislumbra una reconversión para levantarse luego de tres meses y medio de parate total.

Por el momento, han recibido consultas por eventos grandes que tenían en agenda para el primer semestre, y el objetivo fue disminuir la cantidad de cancelaciones para que sean reprogramados en una fecha o espacio alternativo, en algunos casos para no perder la sede Rosario en eventos de rotación nacional o internacional. De unos 40 eventos grandes, el 60 por ciento tiene intenciones de reprogramación. “Si bien tenemos la intención ambas partes, al no tener una fecha cierta estamos hablando de algo que no sabemos cuándo va a ser”, lamentó Luis De Vera, director ejecutivo de Rosario Convention & Visitors Bureau.

“Entre septiembre y octubre queremos tener una apertura respetando protocolos. Estamos terminando de diseñarlo y falta la revisión técnica de Turismo y Salud”, sostuvo.

El manual de indicaciones es voluminoso: tiene unas 63 páginas y aclara directivas según el tipo de evento.

Los parámetros se definieron basándose en un protocolo internacional que reúne las buenas prácticas del mundo con lo que fue sucediendo en Asia y Europa. “Tuvimos reuniones con la Secretaria de Producción, para que una vez presentado el protocolo podamos empezar a pensar una fecha de apertura”, adelantó De Vera.

La captación de nuevos eventos se hace de hoy para 2022 o 2023, y siempre hay consultas, luego de un marzo y abril de shock en los que las comunicaciones se pararon. Pero ahora en junio se retomaron los contactos y la planificación: “Hay eventos que eran a fin de año, de octubre a diciembre, que siguen en pie. Vamos a empujar para que respeten el protocolo porque no va a ser lo mismo, se va a limitar”, aclaró.

Lo corporativo vive por el momento una metamorfosis: las empresas adoptaron la herramienta Zoom, y todas las capacitaciones se hacen bajo esa plataforma. Se espera que en el futuro, salvo los CEOs y directivos (por una cuestión social o de relación públicas institucional), o eventos del estilo Expo Chacra o Expo Agro donde se ven las máquinas a comprar, el resto deba reconfigurarse.

“Se piensa algo híbrido con plataformas digitales para extranjeros, pero con presencialidad para lo local”, adelantó.