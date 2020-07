El secretario general y de Economía de la Municipalidad de la localidad bonaerense de Tigre, Fernando Lauría, y el subsecretario de Deportes de la ciudad de Buenos Aires y ex tenista, Luis Lobo, renunciaron ayer a sus cargos tras haber sido descubiertos anteayer por Gendarmería jugando un torneo de pádel en un club local incumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, mientras que la Justicia investiga si en los días previos se realizaron en el lugar más actividades no autorizadas.

Por su parte, el presidente de la institución aseguró ayer que el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio fue uno de los participantes del mismo campeonato aunque se retiró antes de que se llevara a cabo el operativo a cargo de los gendarmes.

Fuentes judiciales informaron que en total son 16 las personas que fueron notificadas de la formación de una causa por el incumplimiento del artículo 205 del Código Penal que establece que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Los mismos voceros indicaron que luego de haber sido notificados del inicio del expediente, a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, todos se retiraron a sus domicilios para cumplir con el aislamiento, tras lo cual serán citados a declaración indagatoria en una fecha aún a determinar.

Las fuentes precisaron que entre las 16 personas notificadas se halla Lauría, al tiempo que secuestraron cinco vehículos que estaban anteayer por la tarde en el Club Atlético Pilar, en el partido homónimo del norte del conurbano bonaerense.

Uno de estos vehículos justamente pertenece a la Municipalidad de Tigre y es en el que se desplazaba Lauría. De acuerdo a las fuentes judiciales, al momento de ser identificado por los gendarmes, el funcionario municipal dijo que era parte de la concesión que organizaba el torneo, pero que él sólo había ido a mirar. Sin embargo, en el expediente fueron incorporadas fotografías tomadas por los gendarmes cuando iniciaron el procedimiento en las que se lo vio jugando uno de los partidos del torneo.

"Haya jugado o no, implica la misma violación al aislamiento obligatorio", explicó una fuente con acceso a la causa.

El mismo informante indicó que también se secuestraron los discos rígidos de las cámaras que el club tiene en la puerta del ingreso, el buffet y el estacionamiento para analizar los movimientos ocurridos anteayer y en al menos ocho días previos. Es que autoridades del club y vecinos del predio manifestaron a los gendarmes que la concesión de las canchas de pádel y tenis desde hacía varios días que, al parecer, desarrollaban actividades no autorizadas. Por su parte, el municipio de Tigre informó ayer en un comunicado de prensa que "el intendente Julio Zamora ha aceptado la renuncia presentada en el día de hoy por parte del secretario general y de Economía de Tigre, Fernando Lauría, a la espera de la dilucidación del hecho".

En tanto, el presidente del Club Atlético Pilar, Marcelo Pérez, señaló ayer en declaraciones a Todo Noticias (TN): "Todos los funcionarios nombrados estaban, según me lo confirmó la empresa que concesiona el club, incluso Rogelio Frigerio, quien teóricamente se fue antes del allanamiento". En ese sentido, Pérez explicó que el procedimiento ocurrió en un predio dentro de club que está concesionado a una empresa privada y que cuenta con canchas de fútbol, de tenis y de pádel.

"El club está abierto porque hay una guardia del Same trabajando en la sede, ellos duermen y comen ahí, es lo que aportamos desde nuestra función social, y por ende está cerrado el club pero las puertas están abiertas porque entran y salen ambulancias permanentemente", agregó. Según indicaron voceros del Ministerio de Seguridad, el episodio se produjo anteayer cerca de las 17.30, cuando un vecino del club realizó una denuncia en la línea 134, tras observar al grupo de personas que ingresaba al lugar. "Ante las diferentes versiones de público conocimiento en las que me veo involucrado en una posible violación de la cuarentena, presento mi renuncia", sostiene la carta dirigida por el ahora ex funcionario al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli. Lobo aclaró que "en ningún momento" participó "de un torneo de pádel en esa ocasión ni durante el período de la cuarentena". "Por respeto a la ciudadanía y ante la responsabilidad que significa ocupar un cargo público es que he tomado esta decisión", concluye la nota. Fuentes del gobierno porteño explicaron que la renuncia de Lobo busca "proteger a la gestión" de Rodríguez Larreta frente a las críticas por la presencia de un funcionario de la ciudad en una actividad que violó la cuarentena.