Descubren otro virus chino con potencial pandémico

El gran temor en los especialistas es que el virus siga mutando y eso derive en contagios sin control en las personas. Un grupo de científicos chinos han dado la voz de alarma ante la aparición de una nueva cepa de gripe que por sus características tiene el riesgo potencial de convertirse en una nueva pandemia.

Se trata de un virus desconocido hasta la fecha, emparentado con el causante de la gripe A y bautizado como G4-EA-H1N1. Esta nueva cepa se localiza en cerdos y ya ha contagiado a varios humanos, aunque de momento no hay evidencias de su transmisión entre personas.

El gran temor en China es que el virus siga mutando y eso derive en contagios sin control en los humanos.

Según el medio británico BBC, el virus G4-EA-H1N1 ya registró los primeros casos entre trabajadores de mataderos y de la industria porcina en China, a quienes se les administraron vacunas contra la influenza A-H1N1, pero los primeros resultados no mostraron mejoría en los infectados.

Los científicos escriben en la revista norteamericana Proceedings of the National Academy of Sciences que se deben implementar rápidamente medidas para controlar el virus en los cerdos y monitorear de cerca a las poblaciones de trabajo.

Si bien advierten que no es un riesgo inmediato, sí afirman que este virus tiene todos los componentes de una "posible catástrofe" de no estudiarse con celeridad y exactitud.

En ese sentido la bióloga del Centro Internacional Fogarty, de Estados Unidos, Martha Nelson aseguró que la probabilidad de que esto desate una nueva pandemia "es baja". Aunque sí reconoció que hay que estar alertas, ya que "la influenza puede sorprendernos".

De esa manera recordó lo que ocurrió con la cepa pandémica H1N1 —que saltó de los cerdos a las personas—, hasta que aparecieron los primeros casos en humanos en 2009. "Existe el riesgo de que descuidemos la influenza y otras amenazas en este momento" de COVID-19, apuntó.

Los hallazgos de los científicos chinos son resultado de un estudio realizado en las piaras chinas entre 2011 y 2018. El país asiático acoge a la mitad de la población mundial de estos animales, la cual se ha visto dividida en dos en el último año a causa de una virulenta peste porcina a la que los seres humanos son inmunes. "Los cerdos son portadores intermedios en la generación del virus de la gripe. Por tanto, la vigilancia sistemática en cerdos es una medida clave para prever la emergencia de la próxima gripe pandémica", explica el artículo.

Tras tomar 30.000 muestras de raspado nasal en mataderos y hospitales veterinarios de 10 provincias chinas, los científicos lograron aislar 179 tipos distintos de virus. El G4 resultó ser uno de los más infecciosos y dañinos, capaz además de reproducirse en células humanas. Análisis sanguíneos reflejan que el 10,4 por ciento de los trabajadores del sector han sido infectados, ya que poseen anticuerpos. La tasa es particularmente alta (20,5 por ciento) entre aquellos de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, "lo que prueba que el virus ha adquirido una mayor capacidad infecciosa". Según sus datos, hasta un 4,4 por ciento de la población general podría haber estado expuesta.

La última pandemia vírica que se extendió por el mundo fue la gripe A de 2009, también conocida como H1N1, la cual acabó siendo menos letal de lo que se temía, pues amplios sectores demográficos demostraron estar inmunizados a causa de las similitudes con patógenos que habían circulado en años previos. En este caso, el virus contenía material genético procedente de una cepa aviaria, dos porcinas y una humana. El foco inicial tuvo lugar en Veracruz, México, y las víctimas fueron entre 150.000 y 575.000.

502 mil muertos

La cifra global de muertos por coronavirus sobrepasó el medio millón desde el inicio de la pandemia, un día después de que los casos superaran los 10 millones, según el balance de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El arrollador avance de la pandemia, aparecida en la ciudad china de Wuhan en diciembre pasado, sumaba ayer 10.117.687 contagios y 502.278 fallecidos.