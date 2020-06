Crecen las quejas por demoras en la entrega de bienes adquiridos online

Mientras crecen las compras por ventas online, la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor registró un incremento de más del 50 por ciento de reclamos de clientes por demoras en la entrega productos, mala calidad en los servicios de pos venta y hasta estafas, que los sumerge en un laberinto interminable de trámites. En algunos casos hasta deben romper la cuarentena para realizar trámites presenciales en comercios o empresas.

Con la llegada del coronavirus y la imposición del aislamiento obligatorio, la población modificó hábitos de consumo y se inclinó por la adquisición de productos a través de las plataformas online, servicios que garantizan seguridad en la transacción y tiempos razonables de entrega.

Sin embargo, algunos comercios y empresas no ajustaron del todo la entrega. El cambio de paradigma en el consumo acarreó trastornos. Según Defensa al Consumidor, en los últimos meses aumentaron más del 50 por ciento los reclamos por tardanzas en la entrega de productos.

Es el principal motivo que lleva a los clientes a realizar múltiples diligencias, un aspecto que, además, desnuda otros problemas, es el escaso o nulo servicio de pos venta, y la necesidad de romper la cuarentena para hacer trámites personales.

Cuestión de suerte

“No quiero ser dramática, pero comprar online a veces termina siendo una cuestión de suerte”, graficó María Julia Bonifacio, titular de Defensa al Consumidor, donde reciben hasta 40 reclamos diarios que se canalizan de Instagram, Facebook, vía mail o por teléfono.

La funcionaria remarcó que son muchos los clientes que luego de una experiencia frustrante comienzan un periplo agotador. “Las empresas no contestan, mantienen las líneas bloqueadas o directamente no cuentan con servicio pos venta. Entonces la gente debe acercarse al comercio o empresa de correo para reclamar. Resulta que compraron por internet para no salir, y terminan haciendo trámites presenciales”.

En ese sentido destacó las recurrentes críticas a tiendas de electrodomésticos o multirubro. “Demoran hasta dos meses, cuando la gente ya pagó las primeras cuotas. Y si logran comunicarse le dicen que tienen que ir al correo, donde se atajan y no les dan respuestas. Así van de un lado a otro”, graficó.

Tampoco faltaron las denuncias por la proliferación de páginas web o perfiles de redes sociales truchos. “Las arman con fotos y logos que simulan ser sitios oficiales de marcas reconocidas. La gente compra, deposita el dinero y nunca recibe el producto. Eso directamente es una estafa. Nos pasó con una mujer que compró a través de una página que supuestamente era de Nike, que luego dejó de existir”, alertó Bonifacio.

Según los relevamientos de la oficina, se mantienen en un 30 por ciento los reclamos contra las empresas de telefonía. Y también se recibieron consultas de inquilinos a quienes algunas inmobiliarias les trataron de cobrar aumento del alquiler (están congelados por decreto nacional hasta octubre), y quejas contra concesionarias de autos que no otorgaron el diferimiento de cuotas de los planes de ahorro que dispuso el Estado.

“Hay inmobiliarias que quieren sacar provecho en favor del dueño. Algunos deben renovar en septiembre pero les quieren cobrar los intereses de estos meses, pero no corresponde porque es un contrato nuevo. En el caso de las concesionarias también buscan excusas para no dar el beneficio”. Para Bonifacio el comercio online genera “dudas e incertidumbre”, a lo que se suma la falta de servicios pos venta eficientes para dar respuestas rápidas a las dudas de los clientes.

32.000 reclamos en el país

La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores de la Secretaria de Industria y Comercio recibió más de 32.000 reclamos de todo el país durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Las principales quejas fueron en los rubros comunicaciones, servicios financieros y electrodomésticos. La Oficina Municipal de Defensa al Consumidor dispone del 0800-666-8845 (lunes a viernes, de 9 a 13). Y las redes sociales de Instragram @Rosarioconsumidor; o al Facebook Consumidorespreciosabusivos.