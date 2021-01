La opinión del facultativo viene a cuenta por el fuerte incremento que experimentó la curva de contagios en el país y en Santa Fe. En Rosario se confirmaron este martes 511 casos nuevos de coronavirus. Se trata de la cantidad más alta de infectados de los últimos dos meses. En la provincia en tanto, la provincia anunció 1.420 nuevos enfermos.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el doctor Cordone expresó ante el ascenso de la curva de contagios que se sentía “preocupado, pero no sorprendido. Era algo que anticipamos en octubre: si no se tomaban las medidas que todos los científicos y trabajadores del llano proponían, la curva de contagios aumentaría. Se iba a producir la lógica de cualquier pandemia. Un descenso de casos transitorio y un nuevo pico, que es lo que estamos viendo ahora”.

Cordone contó que desde la Asamblea de Trabajadores por la Salud Colectiva “se había planteado en diciembre un esquema de aislamiento preventivo intermitente. Disminuir drásticamente la circulación de gente durante períodos cortos y apertura en períodos más prolongados. Eso hubiese producido que a finales de diciembre hubiésemos tenido, en lugar de 150 ó 200 casos diarios, menos de 50. Lamentablemente no se pudo o no se quiso hacer. Ahora nos encontramos con una situación que era previsible”.

"Hay que anticiparse a los hechos"

Asimismo, hizo hincapié en que “un principio fundamental de la planificación en salud es que si uno tiene la capacidad de predecir los hechos sociales, tiene que hacer algo antes de que éstos ocurran. Lamentablemente, escucho a técnicos o funcionarios que están esperando que las cosas sucedan para tomar una decisiones. En salud hay que anticiparse a que las cosas sucedan. En medio de una epidemia, no tengo que esperar a que llegue el pico de casos para tomar decisiones".

“Si sabemos que los picos de contagios se van a disparar porque la gente perdió la capacidad de cuidado por cansancio o agotamiento, la decisión de restringir la vamos a tener que tomar en algún momento sí o sí. Es más efectiva en términos sanitarios, tomar esa decisión antes que durante el pico”, añadió.

vacunacion.jpg La vacunación contra el coronavirus sumó un trabajo extra a los agentes de salud.

Para eso, consideró que “hay que construir la legitimidad social de la decisión de restringir", y añadió: "Esa es una función que tenemos que compartir los técnicos, los funcionarios políticos y los trabajadores de la salud. Cuando hablo de funcionarios políticos no me refiero a los integrantes del gobierno. Me refiero a referentes políticos y de organizaciones sociales”.

"La tecnología no se maneja sola"

Al ser consultado sobre si la situación actual de la pandemia es peor que cuando estallaron los contagios hace 9 meses, el especialista afirmó: “No quiero dramatizar, pero en general estamos peor. Por dos motivos: la aceleración de los casos es más rápìda que en el pico anterior y la precarización de los trabajadores de la salud, que es fundamental".

“El gran impacto que se puede producir en la salud tiene que ver con el recurso humano, no tanto con lo tecnológico. Podemos tener los mejores respiradores del mundo, pero sino tenemos la gente para manejarlos la tecnología no se maneja sola”, expresó Cordone.

>> Leer más: Rosario registra 49 muertes por coronavirus en lo que va de enero

“En abril y mayo nos pusimos la camiseta y salimos a la cancha a jugar la final del Mundial. Había una gran disposición de los trabajadores, especialmente del sector público, de hacerle frente a la pandemia. Hoy estamos jugando el alargue con el personal cansado, algunos lesionados, y con el equipo contrario mucho más fortalecido. Esa situación hace que tengamos que estar mucho más alertas y más precavidos, defendiendo el sistema de salud”, concluyó el profesional de la salud