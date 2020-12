En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la representante de los enfermeros y enfermeras remarcó que el artículo 25 establece que la enfermería es una profesión de riesgo y por ello impone vacaciones preventivas, que redundaría en mejoras en la jubilación “y fundamentalmente en la provisión de elementos de protección para trabajar en áreas críticas. Es un artículo que nos brinda mayores cuidados ”.

“Enfermería está muy expuesta. Lo que sucedió con nuestros compañeros fallecidos es que fueron gente que trabajó muchas horas. La población necesita una enfermera descansada. Un paciente que está internado la persona que más cerca tiene es una enfermera. Cuando esa enfermera está cansada, se moviliza de un trabajo a otro, también afecta al servicio y afecta a la propia persona. Necesitamos que se nos reconozca como tarea de riesgo, con más descansos o vacaciones preventivas o profilácticas. Eso generará mejor calidad de vida para los enfermeros”.

“Hay compañeros que todavía luchan por su vida. Es verdad que bajó el número de contagios, pero aumentó la tensión normal que tiene el trabajo de salud. El trabajo no bajó. La enfermera no está de descanso. El trabajo sigue igual y las prevenciones hay que tomarlas. Hasta que no llegue la vacuna, los cuidados deben ser iguales”, agregó.

El último caso fatal

Miriam Soto trabajaba en el Hospital de Emergencias "Clemente Alvarez” y murió este lunes por coronavirus. Según se informó ayer estaba internada con respirador desde hace varios días. Soto tenía 54 años y estaba internada desde el pasado 14 de octubre, cuando fue internada por una neumonía por Covid.

La enfermera se desempeñaba en el área de emergencias primarias del Clemente Alvarez y en el sector de Neonatología del Hospital Centenario.

Una semana antes que la enfermera quedara internada había ingresado al nosocomio el marido que también estuvo "muy grave" en la unidad de terapia intensiva, pero se terminó recuperando.