China asegura que ya no registra casos autóctonos de Covid-19

El Ministerio de Salud de China informó ayer de que no se ha registrado ningún caso de transmisión local de coronavirus, tampoco en la ciudad de Wuhan —epicentro del brote—, aunque ha confirmado 54 casos "importados" de Covid-19.

Con estos nuevos contagios, el número total de casos "importados" de coronavirus ascendió a 649. De los 54 casos nuevos, 17 se han registrado en Shanghai, 11 en la provincia de Guangdong, seis en Fujian, cinco en Tianijn, cuatro en la provincia de Zhejiang, tres en Pekín y en la provincia de Liaoning. Por último, se han reconocido dos casos en Mongolia Interior y en la provincia de Jilin y uno en Shandong.

El viernes se registraron tres muertes a causa de coronavirus en China, todas en la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan.

Las autoridades sanitarias han señalado que un total de 383 pacientes de coronavirus han sido dados de alta durante el viernes por lo que el número de personas recuperadas del virus ha aumentado a 74.971. Mientras, el número de pacientes graves ha disminuido en 113 hasta las 921 personas.

De esta forma, los casos confirmados en China han alcanzado los 81.394 este viernes, 3.295 personas han muerto por Covid-19 y 3.128 siguen en tratamiento.

En total, 184 personas son sospechosas de poder estar contagiadas por el nuevo coronavirus y un total 17.198 casos están siendo examinados tras mantener un contacto cercano con pacientes infectados. Además, han indicado que 758 personas fueron dadas de alta tras estar en observación médica.

Hasta este viernes, se han registrado 518 casos confirmados de coronavirus, cuatro de ellos mortales, en Hong Kong y 34 en Macao. Asimismo, 111 pacientes han sido dados de alta en Hong Kong y diez en Macao.

China ha pasado a ser el tercer país más con más afectados por coronavirus por detrás de Estados Unidos y ItaliaChina. Sin embargo, al ser el de china un gobierno dictadorial, existen dudas sobre las cifras oficiales que provee. Aunque no se duda de que el pico de Covid-19 ha pasado gracias a las duras medidas de aislamiento tomadas, no hay forma de verificar los números oficiales de Beijing, dado que no existen ni periodistas ni ONG independientes.