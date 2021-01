En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el titular de Salud de la Municipalidad remarcó que entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero efectivamente hubo un incremento de casos “con una distribución mayor en el centro-norte que en la zona sur de la provincia”.

Caruana señaló que la ocupación de camas generales en hospitales de Rosario con casos Covid y la de camas críticas, sumado a un incremento de las consultas por síntomas compatibles con coronavirus “hace pensar en un escenario con precaución, mayores cuidados y horizontes complejos”.

La segunda ola

“La famosa segunda ola de la enfermedad, que a veces se define como un fenómeno de la naturaleza, como si fuese un rebrote de una planta o un fenómeno climático, no tiene nada de natural, ni de espontánea. Se da por aumento de los contagios y por un incremento de la relajación. Si nos cuidamos, no hay ganadores o perdedores. Las normas de prevención nos hacen bien a todos. Sin embargo, predomina en algunos sectores una creencia de que la pandemia terminó. Y eso impacta mucho en la población vulnerable”, agregó.

Así como la provincia dice que a fines de febrero habría un pico de contagios, Caruana se mostró partidario de tratar de analizar decisiones a tomar. “Ante un escenario nacional de complejidad, hay que analizar propuestas de restricciones e intervenciones sanitarias que puedan atenuar el impacto del aumento de consultas, más allá de picos, que se analizan posteriormente al crecimiento”, afirmó.

“Convivir con el virus nos lleva al relajamiento y a naturalizar muertes. Hay que hablarles a quienes no hicieron las cosas bien. Si hicimos cosas que no debíamos, habrá que hacer esas cosas distinto, para cuidar al resto de la población”, ratificó. “No debemos resignarnos a que no podemos hacer más nada. Hay que encontrar un equilibrio. Cuidarnos nos hará bien a todos; todos seremos ganadores, porque también se beneficiarán la economía y el sistema social”.

Un pico para febrero

El director provincial de Salud, Rodrigo Mediavilla, aseguró que en Santa Fe se entró “en un amesetamiento y se espera una aumento paulatino de casos para febrero o marzo”, y añadió: “La realidad es que se espera una suba de casos para las próximas semanas. Ahora, se está visualizando un amesetamiento de la curva y, en vez de un descenso, se han estancado los casos. Esto hace que estemos atentos, quizás no preocupados, pero estimo que habrá un aumento paulatino para fines de febrero, principios de marzo”.

“Todo depende de nosotros, nada es inevitable, si no nos cuidamos se desmadra antes. Pero ninguna región se escapa a la estadística. Lo que pasa ahora en Europa lo veremos acá; el tema es cuándo y lo que más uno desea es estar equivocado con las proyecciones”, reflexionó.

“Lo más importante sigue siendo la conciencia ciudadana y con especial énfasis en los más jóvenes, que son los que menos acatan las recomendaciones del gobierno, los que menos sufren los efectos a diferencia de los adultos mayores", explicó Mediavilla.