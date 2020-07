Argentina probará el remdesivir en 100 pacientes

El antiviral remdesivir comenzará a probarse desde la semana próxima en un centenar de pacientes en 10 hospitales de nuestro país. Ayer Europa anunció la aprobación del remdesivir, el primer fármaco autorizado para el tratamiento del coronavirus. Se trata del mismo medicamento del que el gobierno de Estados Unidos se aseguró medio millón de dosis.

La noticia de las pruebas en Argentina fue confiada por un vocero responsable al diario Clarín, que la publicó en su web. El infectólogo Gustavo Lopardo, coordinador local del ensayo "Solidarity" de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó al diario que ya llegó a la Argentina una primera partida de 1.100 ampollas, que se emplearán en 100 pacientes en 10 hospitales. Las dosis están en distribución, con lo que se espera empezar a utilizarlas a principios de la semana próxima.

El remdesivir es una droga que se había desarrollado para el ébola, pero que como no fue muy útil para este virus, se dejó de investigar. Pero se vio que in vitro el SARS-COV2 era sensible a este antiviral, y entonces se convirtió en una de las primeras drogas en estudiarse para el tratamiento del coronavirus. Ralentiza la producción de nuevas partículas de virus y esto hace que la infección se desarrolle más lenta y que los pacientes se recuperen más rápido. En los ensayos clínicos que se realizaron hasta ahora mostró resultados prometedores, lo que llevó primero a que lo aprobara la FDA, la agencia sanitaria estadounidense, y a que ahora la autoridad europea le diera una autorización "condicional" por el carácter excepcional de la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud está llevando adelante a nivel mundial el ensayo "Solidarity", donde se están estudiando en una escala importante de pacientes varias alternativas terapéuticas para el covid-19. En Argentina lo instrumenta el Ministerio de Salud de la Nación, y participan 10 hospitales en cinco distritos.