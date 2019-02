Zampedri sigue, en cancha embarrada

Difícil sintetizar todo lo que pasó en el día más frenético de Central de todo el verano, justo el último de enero. La novela de la llegada de Jarlan Barrera quedó en un lejísimo recuerdo. En cambio la de Fernando Zampedri cobró dramatismo en los últimos capítulos y ayer tuvo un cierre que no dejó conforme a todas las partes. Y que por eso mismo un buen guionista lo transformaría enseguida en una continuidad de la saga. Pero después de muchos golpes de escena, al menos en el discurso todo el mundo espera que el de ayer haya sido el fin de la historia. Eso se verá en los días que vendrán, imposible dimensionarlo ahora. Lo concreto es que el goleador canalla del 2018 continuará en Arroyito al menos hasta el próximo mercado y que casi con seguridad volverá a ser titular mañana ante Aldosivi. Era lo que la mayoría de los hinchas querían, por otra parte.

La secuencia se inició hace más de tres semanas, cuando el representante de Zampedri, Gabriel Federico, acercó a Central el interés de Independiente. Fue siempre él el nexo de la negociación, excepto en una charla que mantuvo el vicepresidente Ricardo Carloni con el secretario rojo, Héctor Maldonado. La oferta entonces rondaba los 2 millones de dólares para el club y fue rechazada, pero nunca se dio por terminada. Tanto, que se reflotó hace tres días, con una mejora sustancial que prácticamente colmaba las expectativas de la tesorería canalla: cerca de 3 millones de dólares "limpios". Sólo había un condicionante: un reemplazante.

En ese punto, en el seno de la comisión directiva había unanimidad de que si se conseguía, Zampedri se iba. Se buscó al delantero de Sportivo Cristal Emanuel Herrera, surgido de la cantera del club, pero la negativa fue tajante. Y la última posibilidad fue buscar el reemplazo en el mismo club comprador. Por eso se apuntó a conseguir el préstamo de Silvio Romero, pero es un jugador invalorable para el técnico rojo, Ariel Holan, y no se pasó del intento. Ya el miércoles a la noche, un día antes del cierre del libro de pases, era evidente la imposibilidad de traer otro 9 y surgieron divisiones internas entre los que querían venderlo igual y los que se oponían. Finalmente en la mañana de ayer aunaron el criterio de "cuidar y velar por los intereses del club, económicos y deportivos, porque tenemos por delante varios objetivos que no podemos descuidar. En menos de 72 horas hicimos lo imposible para buscar el reemplazante pero no se pudo e hicimos lo correcto por el club, porque nosotros valoramos mucho a Zampedri", dijo Carloni.

La decisión impactó obviamente en Zampedri y su representante. Y tras una charla que mantuvieron ayer por la tarde con Edgardo Bauza (el Patón lo dejó ir del ensayo de la mañana), cerca del domicilio del entrenador, decidieron emitir un comunicado para sentar postura.

Ahí Zampedri dijo que nunca interfirió en la negociación del club pese a que el contrato que le ofrecía Independiente le representaba un aumento muy significativo y que recién el miércoles se dirigió a la sede, no para meter presión, sino para que le mejoren el contrato. Y según el Toro, recibió una negativa.

En el largo comunicado (puede verse en https://www.lacapital.com.ar/ovacion/central-el-duro-comunicado-zampedri-el-pase-frustrado-independiente-n1732001.html) apuntó a una deuda que estaba dispuesto a resignar (300 mil dólares) para ir al Rojo y que ahora exigirá. Y dijo que se perdió la posibilidad de asegurar el futuro económico de su familia a una edad (a punto de cumplir 31) en que le queda poco para jubilarse de futbolista. Que primero está su familia y después todo lo demás, al punto que apuntó que se siente honrado de jugar en Central pero que "no es mi casa, mi madre ni mi vida. Cada cosa en su lugar". Y cerró con que espera que todo lo que pasó no lo afecte y que aspira a entrenar bien hoy como lo hizo siempre ("partiéndome el alma" y recordando todo lo que jugó "infiltrado") y volver a pisar el Gigante mañana.

El comunicado reflejó la palabra que faltaba, dura sin dudas hacia la dirigencia. Y para completar la secuencia de un día febril, la respuesta llegó. Claro que para atemperar los ánimos y tratar de dar vuelta la página, ahora que no queda otra que mirar para adelante y aceptar las consecuencias de todo lo decidido.

En ese sentido, Carloni fue el que habló y dijo que "entiendo la reacción de Zampedri y su representante, porque la oferta que le hacían no la podíamos pagar. Pero priorizamos los intereses del club y no pudimos reemplazarlo. Por eso estoy seguro que no se va a quebrar la relación".

La dirigencia también le dio la derecha al jugador en cuanto a la deuda pero Carloni aclaró que "no es salarial porque todo el plantel está al día y presentamos el libre deuda de la Superliga en noviembre. Sí le debemos una parte del pase. Y antes que pasara todo esto le habíamos hecho una oferta de pago. No va a haber problemas, se la vamos a saldar". También, pese a que hace dos meses le mejoraron el contrato "en forma unilateral de parte nuestra" y a lo que dijo el jugador, Carloni aceptó que "nos sentaremos de nuevo, no habrá problemas. Hace una semana Zampedri le dijo al director deportivo (Mauro Cetto) que estaba cómodo y haremos lo imposible para que siga así". ¿Fin de la novela?