Tras varios días de negociaciones y de idas y vueltas, la dirigencia de Central le bajó el pulgar a la transferencia del delantero Fernando Zampedri a Independiente. No por el hecho de no haber podido llegar a un acuerdo económico, sino porque no tenían tiempo material para conseguir un reemplazo de jerarquía.

Sin embargo, el jugador, quien se había ilusionado con que se concrete la operación, puesto que mejoraba sustancialmente su situación económica, hoy publicó en su cuenta oficial de Instagram un duro comunicado dirigido a los hinchas de Central en el que expresó su desazón por la situación. Les pidió que lo entiendan, que "se pongan en su lugar", aclaró que nunca "metí presión" para que la transferencia se concrete, y que incluso había resignado una deuda que el club mantiene con él para que se pueda concretar cuando el ofrecimiento llegó a los 2,8 millones de dólares netos de parte de Independiente. También aseguró que el único objetivo del traspaso se "fundaba en una cuestión económica".

Y que recién ayer, luego de que los dirigentes "rechazaron la operación", fue a hablar personalmente con ellos a la sede para que consideren la posibilidad de "mejorar" su contrato. En tal sentido, afirmó que la respuesta que recibió fue contundente: "No merezco ninguna compensación". A partir de eso consideró que "veremos si, aunque sea, cancelan la deuda que tienen conmigo, cuyo pago exigiré inmediatamente". Más allá de todo esto, y además de no querer caer en actitudes "demagógicas", como el mismo las llamó, ni querer "venderles humo", porque no le gusta, agradeció en reiteradas veces al club y al hincha y aclaró que su intención era "decirles lo que siento y lo que pienso". También expresó que "ojalá esto no repercuta en mi rendimiento", aunque advirtió que si eso ocurre. "Soy el principal perjudicado". También recalcó que "mañana iré a entrenar", que va a estar con la mejor "disposición para el cuerpo técnico y para mis compañeros, y voy a ser el primero que quiera saltar a la cancha el sábado".





