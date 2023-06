Willer Ditta fue vendido por Newell's a Cruz Azul de México

El defensor ya no es más jugador de Newell's: seguirá su carrera en el equipo que enfrentará a Inter de Miami en lo que sería el debut de Messi.

Después de algunos días de idas y vueltas, Newell's se desprendió de Willer Ditta y lo vendió a Cruz Azul de México . Si bien no se dieron a conocer los montos, se estima que los rojinegros recibirán alrededor de 4 millones de dólares por el 80 por ciento del pase del jugador que poseía, mientras que el otro 20% es de Junior de Barranquilla. El colombiano partiría inmediatamente a su nuevo destino, el club que enfrentará a Inter de Miami el próximo 21 de julio, en lo que sería el debut de Lionel Andrés Messi en el equipo estadounidense.

Las negociaciones entre Newell's y Cruz Azul recién se hicieron públicas durante la semana que pasó, antes del encuentro frente a Huracán en el Ducó. Allí inclusive se tomó la determinación de llevar un jugador más a Buenos Aires porque podía concretarse la operación y Ditta quedar afuera. El colombiano finalmente no jugó pero se generó un frente de incomodidad, ya que lo hizo por propia decisión, algo que dejó bien en claro el entrenador leproso, Gabriel Heinze, en la conferencia de prensa posterior.

El fin de semana pasó sin novedades, sobre todo porque todo el centro de atención en Newell's estuvo en la despedida de la Fiera Maxi Rodríguez, pero las conversaciones siguieron y este lunes se llegó a una definición. Por lo que ahora es un hecho de que Willer Ditta no jugarás más en Newell's. El último partido fue el 6 de junio, en Brasil, en el triunfo ante Santos 2 a 1. Y su último encuentro en la liga, y en el Coloso, fue el 2 a 0 a Godoy Cruz cuando lo expulsaron y le dieron dos fechas de suspensión. Eso fue el 28 de mayo.

Ditta viajaría inmediatamente a México para ser presentado en Cruz Azul, el equipo que se medirá con Inter de Miami por la Leagues Cup, que es una nueva competición que une a clubes estadounidenses y mexicanos. O sea, el ahora exleproso podría estar enfrentando a Lionel Messi, el día de su debut el 21 de julio.

Newell's ya había anticipado que debía vender en este mercado de pases de invierno y así lo hizo. Y podría no ser la única venta. En tanto, Cristian Menéndez no continuaría en la institución, aunque en este caso no se le renovará el contrato.