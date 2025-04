Vuelve Gustavo Barros Schelotto: una hija llamada Rosario y el deseo de dirigir a Central en el futuro

Hace 10 años, Gustavo tuvo un mano a mano con Ovación y dijo: “Me parece que Central es una motivación para cualquier entrenador. Si a eso le sumamos que conozco el club por dentro y sé lo que realmente es, no tengo dudas de que me gustaría dirigirlo. Entiendo que hay momentos, pero seguramente los caminos de Central y el mío se van a juntar. No sé si será pronto o dentro de mucho tiempo, pero no tengo dudas de que en algún momento nuestros caminos se van a volver a cruzar”. Logró identificarse tanto con el equipo canalla que bautizó a su primera hija con el nombre de Rosario.