Emiliano Vecchio apuntó contra la barra brava de Central: "No tenías opción"

La relación de Emiliano Vecchio con Rosario Central es larga y compleja. A casi tres años de su partida del club, este martes se refirió al inicio conflictivo de su carrera profesional. "Tenías que firmar con la barra brava, no tenías opción ", aseguró respecto de la situación que vivió cuando empezó a jugar en Primera División.

El exvolante de Racing y Colo Colo sostuvo que había un solo camino para convertirse en deportista profesional en Arroyito. "En ese momento me representaba la barra brava, era así" , concluyó. A continuación explicó que los antecedentes de ese vínculo lo perjudicaron durante su segundo ciclo en el Canalla.

El futbolista de Defensores de Belgrano reiteró que su regreso a Central fue fruto del pedido de Cristian González y eso lo protegió frente a Bracamonte. "Como vuelvo de la mano del Kily, no podía decir nada" , precisó en TNT Sports.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1907212120636145815&partner=&hide_thread=false "EN ESE MOMENTO LA BARRA MANEJABA A CENTRAL. VOS TENÍAS QUE FIRMAR CON LA BARRA, NO TENÍAS OPCIÓN"



Emiliano Vecchio sobre su vuelta al Canalla con el Kily y su posterior salida del club.#NoEsParaTanto pic.twitter.com/BYJlMxqzs3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 1, 2025

La renuncia del director técnico en 2022 cambió la situación de Vecchio por completo y finalmente decidió irse por las amenazas a su familia. En cuanto al primer encontronazo con la barra brava, comentó: "Me golpearon la puerta. Fueron al vestuario, eran un montón. Delante de todos mis compañeros me dijeron que me tenía que ir. Yo era el capitán del equipo".

>> Leer más: Emiliano Vecchio se postuló para pegar la vuelta: "Mi amor por Central es muy grande"

El volante que hoy tiene 36 años desistió de quedarse en el plantel de reserva ante el apriete del grupo de hinchas. "Agarré una bolsa de residuos con mis cosas y me fui", resumió.

Por otra parte, el jugador aseguró que Leandro Somoza fue contratado porque otros entrenadores habían rechazado los términos de la comisión directiva. A la hora de definir las condiciones, comentó: "Requisito número uno, lo tenés que sacar a Emiliano". Antes de mudarse a Avellaneda, el mediocampista hizo un pronóstico agorero del DT. "Sé que vas a durar poco. Estos dirigentes te van a echar rápido, creo que no tenés la espalda ni las herramientas para manejar un club como Central", acotó.

La respuesta del hijo de Pillín Bracamonte

Unas horas después de la entrevista televisiva, Andrés Guillermo Bracamonte criticó al excapitán canalla. A través de redes sociales disparó: "Che, Emi ¿Por qué no contás la verdad de cómo te fuiste y dejás de vender humo, payaso?".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/andibracamontee/status/1907275631324221469&partner=&hide_thread=false Che Emi porque no contas la verdad de cómo te fuiste y dejas de vender humo payaso. Porque no contas las veces que jugaste para atrás para que central pierda.

Ludópata, caravanero, violin, te gustan las mujeres de tus compañeros.

En central todos te conocen muy bien artista. https://t.co/mgjfkIfstr — andi. (@andibracamontee) April 2, 2025

A casi cinco meses del asesinato de Pillín, su hijo no dejó pasar los comentarios del futbolista sobre la barra brava. "Todos te conocen muy bien, artista", escribió en su cuenta de X.

El joven de 25 años no se guardó nada a la hora de cuestionar al mediocampista. Incluso planteó dudas sobre su actuación dentro de la cancha: "¿Por qué no contás las veces que jugaste para atrás, para que Central pierda?".