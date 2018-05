"Voy a evaluar mi continuidad", advirtió De Felippe

A De Felippe no le gustó para nada la actuación de su equipo.

Si hay algo que nadie se imaginaba era lo que pasó a minutos de la medianoche. La derrota de Newell's frente a Gimnasia fue un duro golpe, pero las palabras de Omar De Felippe dejaron atónitos a todos en la ciudad de las diagonales. "Evaluaré mi continuidad de acuerdo a lo que pase en el receso. Los pibes respondieron, pero este plantel necesita jerarquía", disparó en la rueda de prensa cuando sólo se esperaba un análisis de lo que había dejado la caída frente a los mens sana. ¿Sorpresa? Total. Ni el más pesimista esperaba que el entrenador expusiera una situación de cara al futuro y con estas palabras estableciera exigencias para lo que vendrá. La pelota quedó del lado de los dirigentes, los encargados de rearmar el plantel para afrontar la próxima temporada. Que el DT tiene bien en claro que será cuesta arriba en esa búsqueda de conservar el promedio del descenso y lo que pretende es "un equipo competitivo".

De Felippe tenía bien guardado su pensamiento. Y lo que dijo anoche no fue al azar, sino que lo tenía bien meditado y venía desde hace un largo tiempo. No pretende sufrimientos como los que tuvo que afrontar desde que asumió improvisando con algunos juveniles para cubrir los huecos en la formación principal. Ahora con el final de la Superliga habrá futbolistas que emigrarán porque se les vence el contrato y hay negociaciones para que se queden otros (caso Luis Leal y/o Figueroa). Entonces quiere asegurarse refuerzos para continuar al frente del plantel.

"Evaluaremos todas las cuestiones que tienen que ver con lo deportivo, que es muy importante. Entiendo que son chicos, pero la realidad es esa", sentenció en la charla que derivó en otro tema que no estaba en el temario pospartido. Y fue más claro cuando agregó: "Hay que jerarquizar. Si no el futuro va a ser complicado. Ya tengo bastante de esto. Alguna vez me gustaría disfrutar de un equipo equilibrado, más competitivo"".

Las palabras no dejaban lugar a dudas sobre su pensamiento, el de no continuar al frente del equipo si no llegan jugadores para reforzar el plantel. Esa es la realidad, de la cual los dirigentes sostuvieron por lo bajo que fueron sorprendidos con estas declaraciones. Igualmente, desde el club insisten en que están trabajando en ese aspecto, aunque es cierto que la realidad económica sigue siendo compleja como tiempo atrás.

"Nos vamos un poco desilusionados. Después del primer gol no supimos cómo llegar", expresó sobre el juego frente a Gimnasia, aunque enseguida avisó: "Tenemos que juntarnos con los dirigentes en los próximos días o después del partido por la Copa Argentina y ver el futuro".

"Estos altibajos con los juveniles se notan", insistió De Felippe como para hacer hincapié en la variedad de jóvenes con los que cuenta, pero en realidad pretende sumar experiencia para tener un equipo "competitivo". Es que el DT aspira a más, no sólo pelear desde abajo por el tema del promedio.

A De Felippe se lo notó enérgico a lo largo del partido, gritando y dando continuas indicaciones. Lo que parece (o es) algo normal. Lo cierto es que por dentro tenía un pensamiento que venía analizando desde hace tiempo y que al final de la Superliga decidió darlo a conocer. Plantó bandera en terreno platense y dejó en claro que a partir de ahora "voy a evaluar mi continuidad".



Uno de los peores visitantes



La campaña de Newell's fuera del Coloso dejó mucho que desear. De hecho los rojinegros en sus 13 salidas del Parque solamente pudieron ganar una sola vez (a River 3-1), empataron 2 (Patronato 0-0 y Atlético Tucumán 1-1 sobre la hora) y perdieron en 10 ocasiones: siete partidos 1-0 (Huracán, Lanús, Vélez, Central, San Lorenzo, Banfield y Argentinos Jrs), contra Estudiantes 4-2, frente a Boca 3-1 y ayer 2-0 versus Gimnasia. Sumó solamente 5 puntos sobre 39 fuera del Marcelo Bielsa (el 13 %) y en la tabla de posiciones tomando en cuenta los resultados como visitante terminó en el último puesto junto a Olimpo.

