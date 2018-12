"Sinceramente, todavía no tengo nada definido. Podríamos resolverlo la semana que viene, a ver si continúo en Peñarol o voy a volver a Newell's. No sé, hoy por hoy no hay decisión, ni en un sentido ni en otro. Me puedo quedar acá o puedo volver a Rosario. Esperemos que la semana que viene (que empieza hoy) pueda definirlo". La frase fuerte corresponde a Maximiliano Rodríguez (37 años), que de esta manera dejó abierta la chance de volver a ponerse la camiseta rojinegra en el cierre de su carrera.

El ídolo rojinegro, campeón con Newell's en el equipo del Tata Martino en 2013, de esta manera a partir de hoy resolverá su futuro profesional. La chance real que la propia Fiera abrió de regresar ahora al Parque la pronunció en una entrevista con el portal uruguayo Ecos.

Maxi termina el contrato con Peñarol a fin de mes y su continuidad del otro lado del charco es una incógnita. Si bien la intención de Peñarol es que continúe en el club, la decisión no está tomada.

"La idea es cerrar mi carrera con la camiseta de Newell's. Por eso estoy evaluando muchas cosas y la semana que viene espero tenerlo más claro", expresó la Fiera al medio uruguayo, asumiendo que a partir de hoy empezará a definir sus próximos pasos.

"En mi carrera siempre me han llamado de equipos grandes de Argentina y tuve muy claro que el único equipo donde voy a jugar es Newell's. Me crié ahí, me formé, soy muy fanático y lo siento de esa manera: en Argentina sólo me siento bien con la camiseta de Newell's, es la que amo", cerró Maxi.