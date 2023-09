Video: temeraria patada voladora de un jugador que lesionó a dos rivales

”Creo que fue una jugada donde me ganó el impulso y el coraje por el partido. No es correcto para nada. Ya hablé con “Patón” que es un papá para mí”, explicó Orellana en diálogo con el medio Diez.

“Germán Mejía me dijo que no pasaba nada, que él me quiere y que era parte del juego, que no pierda mi ADN y que siga trabajando, que tengo mucho para seguir creciendo. Y hablé con el profe también (Pedro Troglio, DT de Olimpia) Y bueno solo pedir disculpas a ambas instituciones, tanto al Marathón como Olimpia. El profe Troglio me dijo que estuviera tranquilo, que él me aprecia y que son experiencias para mejorar”, sostuvo el defensor protagonista de una jugada que rápidamente recorrió el mundo.