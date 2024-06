Video: la emotiva entrevista que dio Lorenzo Somaschini antes del accidente en Brasil

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 'Paseo Tuerca' (@paseotuerca)

En su cuenta de Instagram, Lolo había subido una publicación horas antes del accidente acompañada de un breve texto: “Cumpliendo sueños... Primer entrenamiento en Interlagos Brasil preparándome para la Junior Cup”.

La Honda Junior Cup es una de las competencias juveniles más reconocidas en el continente que reúne a corredores de entre 8 y 16 años en motocicletas de 160 cc con pedales y manillares adaptadas a la talla de cada joven.

Antes de su debut en el Superbike argentino, Lorenzo habló con La Capital. “Un día mi papá me llevó al súper a cargar nafta, no me acuerdo bien, pero dimos una vuelta en una 125cc que era de mi abuelo y me encantó", contó en aquella ocasión, y confesó: "Ahí me agarró eso que no sé cómo explicarlo. Me gustó mucho y bueno...me empezaron a fascinar las motos y acá estoy, listo para correr”.

En la entrevista también contó sus sueños y expectativas. "Debo aprender mucho, porque me falta experiencia", admitió Lolo, como si fuera un piloto experimentado, y agregó: "Por ahora iré a correr al Superbike y si todo sale bien, como espero, por ahí puedo ir al campeonato de Brasil. Y de ahí quién dice".

"También espero algún día estar en la Academia de Chicho Lorenzo en España. Aunque sea una o dos semanas. Esos son además objetivos que tenemos con mis padres. Pero antes hay que debutar acá y tratar de hacer una buena carrera", afirmó.