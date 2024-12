Video: dos pilotos de TN casi se agarran a las trompadas tras un polémico choque

Todo ocurrió por un choque en la última vuelta mientras peleaban por la primera posición, situación que provocó roturas en el auto de Pernía y que perdiera varias posiciones. Tras el accidente, Pernía muy enojado se acercó a Jakos y le dijo: "Así no se corre porque así me arruinás el campeonato". Y fue más allá: "Lo que peleé por todo el año me lo arruinás por una maniobra de mala leche, porque sos un mala leche".