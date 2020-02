Viajar le cuesta menos

El desempeño de Newell’s en condición de visitante mejoró en comparación a las dos últimas temporadas. La mayor conquista de puntos afuera del Coloso, sin ser un desempeño brillante, fue uno factor fundamental que incidió para aumentar el promedio y no sentirse con la soga al cuello con el tema del descenso. Es que por el otro lado no existe gran diferencia considerando la productividad de local de los dos anteriores torneos. “Tenemos que salir a jugar de igual a igual en cualquier cancha”, planteó Frank Kudelka en las primeras fechas de la Superliga. No es que los anteriores técnicos no hayan intentado lo mismo. Pero el actual armó un equipo más consistente que obtuvo mayor rédito.

“El desafío es poder implementar lo que hacemos en nuestra cancha fuera de ella y ante cualquier rival. Que la propuesta sea la misma en cualquier estadio”, dijo Kudelka. El último partido ratificó esa forma de entender el fútbol, yendo al frente, sin la obsesión de preocuparse por el rival o por el hecho de jugar de visitante. Lanús era un adversario complicado, que propone siempre, y Newell’s se le plantó de igual a igual. Pensando en el arco de enfrente fue que alcanzó un punto relevante.

El empate en la cancha de Lanús le permitió llegar a una efectividad de visitante del 36,66 por ciento, con 11 puntos en 10 partidos. Es la misma cantidad de puntos que obtuvo en los 29 encuentros anteriores al ciclo de Kudelka, dirigido durante ese lapso por Diego Osella, Juan Manuel Llop, Omar De Felippe, Héctor Bidoglio y los interinatos de Juan Pablo Vojvoda y Fabián Garfagnoli. Con Osella merece aclararse que Newell’s cumplió la mejor racha afuera del Coloso de las últimas cuatro temporadas, con el 48,89 por ciento (24 puntos en 15 partidos). Pero después de la victoria sobre Huracán (1-0) en Parque Patricios, en abril de 2017, empezó ese ciclo negativo que recién se corrigió en la actual Superliga.

El 36,66 por ciento (2 victorias, 5 empates y 3 derrotas) de visitante de esta temporada se contrapone con el 17,95 por ciento (1 triunfo, 4 empates y 8 caídas) de 2018/2019 (De Felippe y Bidoglio), sin contar la Copa Superliga, y con el 12,82 por ciento (1 victoria, 2 empates y 10 traspiés) de 2017/2018 (Llop, Garfagnoli y De Felippe).

La importancia de la actual campaña de visitante para engrosar el promedio queda en claro si se considera que no hubo grandes diferencias en cuanto a lo realizado de local. Es que en esta temporada logró el 66,66 por ciento de los puntos, no tan lejos del 61,11 de 2018/2019 o del 59,52 de 2017/2018.

La primera salida de Newell’s en esta Superliga fue ante Vélez. En ese partido dejó en claro qué clase de juego quería. No le importó que el rival era uno de los conjuntos de mejor funcionamiento del torneo, intenso y agresivo. El equipo de Heinze ganó con amplitud por 3 a 1. Pero el rojinegro tenía incorporada una manera de jugar que no pensaba de resignar, aunque haya fallado en la primera prueba.

Ni el Newell’s de Llop ni el de De Felippe eran conjuntos que salían a especular de visitante. Pero eran débiles y el arco de enfrente les resultaba difícil de vulnerar. Con el Chocho Llop, la lepra anotó 7 goles en 13 partidos. Con De Felippe, 8 en la misma cantidad de encuentros. La efectividad cambió con Kudelka. Lleva 13 goles en 10 encuentros. Esta es la virtud del equipo actual. Concreta mucho más seguido en la red lo que se propone, que es ser un conjunto ofensivo, y pese a no encontrar en el plantel un centrodelantero goleador.

El elogio de Zubeldía

Newell’s no especuló en el Gigante ante Central (1-1), ni en la Bombonera con Boca (1-1). Tampoco en el Libertadores de América con Independiente (3-2). A cada cancha donde fue, buscó la victoria con decisión. No siempre le salió. Pero jugó con ambición y se ganó el respeto de los demás. Luis Zubeldía, DT de Lanús, último rival de la lepra, fue uno de los que reconoció las bondades del rojinegro. “ Nos enfrentamos a un equipo complicado, que no se escondió”, dijo.

Es una de las cosas positivas que logró Newell’s. Que los demás le tengan respeto y que sepan que será una visita incómoda.

A la lepra le resta visitar a Racing por la Superliga y tendrá otros seis partidos afuera por la Copa Superliga, torneo que también servirá para determinar el promedio de la temporada. Pero ahora no le preocupa salir del Coloso. Es que viajar le cuesta menos.