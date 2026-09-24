Vélez pidió que el partido entre Boca y Racing por la Copa Argentina no se juegue

El club de Liniers apeló un fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA que allanó la disputa de ese encuentro y alega que quiere evitar un "daño irreparable"

Boca y Racing se enfrentarán el domingo en el Gigante de Arroyito, aunque Vélez quiere impedirlo por un error administrativo del xeneize.

Vélez apeló ante el Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el fallo del Tribunal de Disciplina y solicitó una medida cautelar urgente para suspender el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Racing.

El partido entre Boca y Racing se jugará el domingo 27 en el estadio de Rosario Central, en Arroyito.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el club de Liniers busca frenar la disputa del encuentro para evitar un "daño irreparable" y la generación de un hecho consumado, a la vez que sostuvo que un dictamen favorable posterior resultaría "imposible de ejecutar" y "afectaría el desarrollo del torneo".

El Boca contra Vélez de la discordia

La controversia se originó tras el partido disputado el 2 de septiembre por los octavos de final. Luego de ser eliminado por penales, Vélez protestó al constatar que Boca incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, superando el límite de cinco jugadores estipulado por el reglamento de la AFA.

El Tribunal de Disciplina desestimó el pedido de darle el partido por ganado a Vélez por 3 a 0 y declaró que la conducta de Boca constituyó un error administrativo y no una alineación indebida (artículo 18 del Código Disciplinario), al no haber participación efectiva del sexto jugador.

Leer más: Apartaron a una jugadora argentina de pádel por un comentario antisemita en redes sociales

Por eso, ratificó la clasificación de Boca y sólo le impuso una multa económica por el valor de 1.000 entradas.

Ante esta resolución, calificada de "inexplicable" por el vicepresidente de Vélez, Nelson Pugliese -quien no descartó acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)-, la dirigencia presentó la apelación exigiendo la revisión del fallo.