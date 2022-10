El directivo de Lanús fue tajante sobre el futuro de Morales. Ante la consulta de si podían llegar a analizar la posibilidad de dejarlo en Newell’s en el primer semestre de 2023, manifestó: “No lo vamos a pensar. Vamos a hacer que vuelva”. El motivo del grana para querer recuperarlo obedece a que no se le renovará el contrato a Fernando Monetti y se quedará solamente con el uruguayo Fernando De Amores, aparte de Patricio Albornoz, que aún no debutó en primera. Y no tienen en mente traer a otro arquero.

La intención de Chebel es que Morales compita por el puesto con De Amores, en una temporada en la que Lanús comenzará con un promedio exiguo, el quinto peor, y necesita andar bien, de la mano del exDT rojinegro, Frank Kudelka, para no tener inconvenientes con el descenso.

El deseo de Morales es el opuesto. En Newell’s logró la continuidad que había perdido en Lanús y le gustaría quedarse, teniendo por delante, aparte de la competencia local, la Sudamericana, aunque es consciente que no depende de su voluntad. No es que tenga el arco rojinegro asegurado, pero hoy es una fija considerando que Ramiro Macagno es baja constante por lesiones.

Además detrás aparecen dos juveniles, Franco Herrera y Felipe San Juan. También está Williams Barlasina, que retornó del préstamo en Agropecuario de Carlos Casares y entrenó en los últimos días con el plantel rojinegro, antes de empezar las vacaciones. Pero en su caso, sería la primera opción de Morales, si es que éste se queda.

Para Morales, no es una cuestión nada menor que Heinze lo tenga en sus planes. Este deseo del DT de contar con él queda de manifiesto en el interés de Newell’s para que el golero no se vaya. Pese a lo manifestado por Chebel, desde la entidad del Parque no bajan los brazos y siguen expectantes a que Morales prosiga hasta junio del año próximo.

“Estamos intentando retenerlo”, confió una alta fuente de Newell’s en referencia a la situación de Morales, que culminó la temporada en un nivel alto, siendo la figura en la última fecha, ante Barracas Central (1-1), atajando un penal. En el lapso de casi tres meses en Newell’s, desde que se incorporó a préstamo, a comienzos de agosto, sin cargo y sin opción, tuvo un buen rendimiento. Sus actuaciones despejaron las dudas que se habían generado alrededor del arco rojinegro, debido a las recurrentes ausencias de Macagno por lesión y a la presión que le significó al juvenil Herrera tener que ser el titular.

Lanús no estaba dispuesto a prestar a Morales en agosto pasado, pero al final lo hizo. Ahora, las ganas del arquero de no moverse del Parque, el operativo de seducción que puede llevar adelante su representante y la gestión que realicen las autoridades rojinegras son mecanismos a desplegar para tratar de hacer cambiar de parecer al granate. Aunque, según palabras de Chebel, no existe ninguna puerta abierta para negociar.

Por las dudas, Lucas Hoyos

Por si resulta imposible destrabar la continuidad de Lautaro Morales, Newell’s tiene una alternativa: Lucas Hoyos. El mendocino, que surgió de las inferiores rojinegras y apenas jugó dos partidos en primera, pertenece a Vélez, donde lo tuvo a Gabriel Heinze como DT.

Heinze sabe cuánto le puede rendir Hoyos y no es extraño que aparezca en el radar rojinegro. El golero tiene contrato con Vélez hasta diciembre de 2024, pero no hay que descartar que la entidad de Liniers pueda negociarlo.

El entrenador de Vélez, Alexander Medina, consiguió que le trajeran a Leandro Burián a mitad de año y fue su preferido, por lo que Hoyos quedó relegado, aunque atajó en varios partidos. No siendo prioridad, crece la chance de que Newell’s lo contrate, si es que se frustra lo de Morales.