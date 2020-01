Va en busca del poker

Palermo abrirá sus puertas para darle forma a su habitual cartelera de los días lunes, con el Handicap El Centauro como la más atractivo.

Allí medirán fuerzas yeguas de 4 años y más -ganadoras plurales-, donde Force Majeure buscará revalidar su plena curva evolutiva. Tras caer en el debut enhebró tres victorias al hilo y por lo demostrado, en el horizonte no aparece una rival con herramientas para detener su marcha. Una de las que tratará de cortarle la serie será Holiday for Ever, quien vuelve a la arena para hacer valer su campaña rendidora sureña.