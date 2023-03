Unidos por amor al hockey

Un grupo de ex jugadores de Rosario no pierde el entusiasmo por el deporte y hasta enfrentaron a un equipo de Países Bajos en el mundialista Luciana Aymar. Un encuentro inolvidable, jugado con pasión

Como si fuera un ritual, todos los viernes, un grupo de ex jugadores de hockey sobre césped se junta para despuntar el vicio y seguir aferrado a este deporte que los unió. El hecho de que están retirados de la alta competencia no implica que el bichito no le siga picando, que no quieran ir al frente para ganar un partido. Pero una cosa es jugar de entrecasa y otra, muy distinta es enfrentar a un equipo armado y con experiencia internacional. En el arranque de la semana un equipo de Países Bajos llegó a Rosario primero para enfrentar a Argentina 60 y luego a un seleccionado local compuesto por jugadores mayores de 53 años que militaron en la AHL. Ya el solo tinte de ser un partido “internacional” le puso un condimento extra al enfrentamiento que se disputó, como no podía ser de otra manera, en el estadio mundialista Luciana Aymar.