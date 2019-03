Una reunión con sólo dos directivos

La dirigencia convocó el martes a una reunión con opositores, donde unos pocos concurrieron. Uno de ellos fue Néstor Alvarez (Lepra Unida), quien salió al cruce de los ataques cibernéticos de que es oficialista. "Sigo siendo oposición, pero constructiva. Estoy para construir puentes y no muros", le dijo a Ovación el ex candidato a presidente, uno de los pocos ya que otros no concurrieron porque sólo fueron convocados por las redes sociales. En el cónclave, donde sólo estuvieron Cristian D'Amico y Juan José Concina como directivos (también Peratta, pero como mánager), no dio el presente Eduardo Bermúdez "ni tampoco participó Claudio Martínez" como se decía. "Hay que unirse para lograr salir de este momento porque si no nos vamos a la B", razonó.