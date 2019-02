Un reparto de puntos que les sirve de poco

Los goles llegaron cerca del final y se dieron para un reparto de puntos justificado entre un Coronel Aguirre que no supo aprovechar sus mayores chances en la etapa inicial pero que no se dio por vencido cuando Tiro Federal lo sorprendió al ponerse en ventaja, que hasta el momento del 1-1 era justificada. Claro que el empate no le sirvió a ninguno de los dos porque cerraron la primera rueda de la zona 4 Litoral Sur debajo de los primeros dos puestos.

El partido se jugó en cancha de Renato Cesarini, en Alvear, pese a que se temía que podía suspenderse por la fuerte lluvia en la noche del sábado y madrugada de domingo, pero el campo de juego estuvo apto para jugar. Y en el desarrollo del juego comenzó mejor el equipo de Villa Gobernador Gálvez, asumiendo la responsabilidad de la localía y una mejor ubicación en la tabla. Por eso, a los 15' estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Tarnavassa, quien repitió a los 35 y 40 minutos. Igual, la más clara fue de Rodríguez, cuando a los 30' sacudió el travesaño del arco defendido por Bruno Cerino.

Desde el segundo tiempo, Tiro se mostró con otra idea ofensiva para buscar su primera victoria. A los 49' Moreno remató apenas desviado, a los 56' Domenech exigió a una buena intervención del arquero Silva y a los 77' llegó la apertura cuando Máximo Galiano aprovechó un rebote y definió con un tiro rasante.

La reaccion de Aguirre no se hizo esperar y a los 82' logró igualar cuando Rodas conectó un perfecto centro enviado por Tarnavassa.

Quedaban diez minutos y ambos conjuntos buscaron desnivelar, claro que sin descuidar que al menos cosechaban un punto. Escaso, pero punto al fin.