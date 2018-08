La ruleta empezó a girar para Central y sin que gane terreno la idea de que lo del canalla será azar, Bauza metió un pleno en lo que fue la primera gran ficha que tiró. Es una frase trillada que los arranques no son fáciles y que el resultado de esos estrenos marca tendencia en lo que hace a los estados de ánimo. Por eso el relieve que adquiere la victoria (1-0) ajustada frente a Banfield en lo que fue el retorno de un hijo pródigo de la casa, que aceptó el desafío después de tantos años, que cuando llegó lo primero que hizo fue pedir un jugador al que conoce mucho, como Matías Caruzzo. Y fue el zaguero central quien le respondió desde adentro de la cancha, marcando presencia primero y metiendo un cabezazo goleador después para un triunfo más justo que necesario.

Futbolísticamente ya se vio bastante de lo que pretende Bauza. Intentando mantener el orden, al equipo le faltó vuelo futbolístico durante varios pasajes del encuentro, pero cuando el resultado tiende una mano ciertos puntos débiles quedan relegados a un segundo plano.

Es probable que a partir del próximo partido, Bauza sienta otro tipo de sensaciones, se preocupe más o menos, depende de cómo rinda el equipo, sobre la forma en que los jugadores llevan a cabo el libreto. Lo de ayer debe haber sido especial precisamente por su vuelta al Gigante, donde la ecuación le salió redonda. Porque fue retorno, debut y triunfo. Más que eso no hubiera pedido.

De igual forma, hubo ingredientes que fortalecieron aún más esa puesta en marcha de un nuevo proceso. Porque que el gol haya sido de Caruzzo seguramente fue un mimo para el Patón. Quizá mucho más fuerte que para los hinchas. Es que cuando Bauza puso un pie en Arroyito, una de las primeras cosas que hizo fue charlar de los refuerzos y en ese terreno marcó ciertas predilecciones. Al puesto de primer zaguero central le puso nombre y apellido rápidamente: Matías Caruzzo. Es que había un conocimiento previo de parte del técnico de su paso por San Lorenzo y, por supuesto, una confianza ciega hacia quien considera un estandarte, un caudillo.

La respuesta del defensor en el primer partido fue todo un símbolo. Dependerá de lo que Caruzzo ofrezca a lo largo de su estadía en Arroyito, pero hoy la sensación del Patón es que no se equivocó a la hora de apuntarlo desde el primer momento. Por cierto, ante ese énfasis que el técnico puso en su pedido, la llegada de Matías fue la primera en darse en el mercado de pases.

Después está el resto, lo macro, el triunfo, el arranque victorioso y la calma que ello trae aparejada. No hay forma de abordar el análisis que no sea con la mirada puesta en ese lastre que soltó un equipo al que futbolísticamente sin dudas le falta mucho para solidificar una idea y generar las bases necesarias para transitar de la mano del protagonismo. Algo que el club necesita después de un buen tiempo de sinsabores y, por qué no, en la previa de una contienda electoral.

Lo que Bauza imaginó cuando lo fueron a buscar y de lo que se convenció desde el primer día de trabajo es justamente eso, el protagonismo que intentará darle al equipo. Para eso pensó en una idea que mantuviera conexión con su forma de ver el fútbol. Para eso puso el ojo en algunos nombres puntuales, entre los cuales estuvo Caruzzo, a quien recibió con los brazos abiertos, de quien espera se transforme en uno de los caudillos y quien anoche le respondió con creces. Un guión escrito y disfrutado por el propio técnico.

Pasó la primera fecha y fue con una victoria tranquilizadora. Puede que sea también esperanzadora, pero para solidificar esa idea todavía hay un camino largo por recorrer. Por la mínima diferencia y con el cero en el arco propio. Mucho más laboriosa que vistosa esa victoria. Toda una postal de un Central que arrancó con el pie derecho de la mano de un técnico que por los tres puntos y por quién los arrimó fue un pleno del Patón.