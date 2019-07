La expectativa en Santiago del Estero es enorme por el desembarco de Central Córdoba en la Superliga, que hoy visitará a Newell's en el Coloso. Y el entrenador del ferroviario Gustavo Coleoni mantiene una duda en el equipo debido a que espera la llegada de la habilitación del defensor Matías Nani. El ex canalla Diego Rodríguez y el Kichu Díaz, ex Newell's, serían titulares.

Todo indica que el DT Coleoni se inclinaría por la experiencia del arquero ex Rosario Central Diego Rodríguez para defender el arco. El Ruso peleó el lugar en la semana con Maximiliano Cavallotti, de pasado leproso. En consecuencia, Central Córdoba saldría a la cancha con Diego Rodríguez; el ex leproso Cristian Díaz, Matías Nani o Nicolás Correa, Hugo Vera Oviedo y Jonathan Bay; Cristian Vega; Facundo Melivilo, Marcelo Meli, Juan Galeano, Franco Cristaldo; y el ex Central José Valencia.

Precisamente el Ruso Rodríguez manifestó en la previa que "tenemos que apuntar a sacar puntos y mentalizarnos en ganar. No hay que mirar la tabla de promedio este semestre y creo que es un momento para que la ciudad y la provincia disfruten de un equipo en primera división".

Mientras que el DT Coleoni, tras el reciente ascenso a primera le confió a Ovación, que para armar el plantel priorizó "elegir primero grandes personas. Que sepan valorar todo. Por ejemplo, si veo que hay un jugador que la rompe, pero no le gusta ser suplente o sé que me traerá problemas no lo sumo. Prefiero uno que venga y deje todo en la cancha". Y agregó que el presente certamen "no será nada fácil, pero tendremos nuestras herramientas y armas para defendernos y saber atacar. Intentaremos estar a la altura de todo esto que obtuvimos con mucho sacrificio y humildad".

Dos partidos oficiales y una “locura” de Bielsa

Después de más de medio siglo, Newell’s y Central Córdoba de Santiago del Estero volverán a enfrentarse en forma oficial. Solamente lo hicieron en el Promocional 1968. El primer partido se jugó en el Parque el 7 de octubre y la Lepra se impuso 3 a 2. Los goles rojinegros fueron convertidos por Hernán Ramírez de penal, el brasileño Heraldo Bezerra y Julio César Fernández. Mientras que para los santiagueños marcaron René del Valle Sánchez y Víctor Pereyra. Y en el cotejo jugado en Santiago del Estero, el 22 de noviembre de 1968, Newell’s goleó 5 a 0 al ferroviario, con tres gritos de Avallay y dos de Bezerra. Pero hay un dato curioso y es que Marcelo Bielsa, antes de debutar en Newell’s oficialmente, forjaba el equipo que sería ganador del Apertura 1990, y viajó a Santiago del Estero para jugar un amistoso contra el ferroviario.

Fue el 27 de julio de 1990 y la Lepra ganó 3 a 0 con goles de Taffarel, Darío Franco y Zamora. Aquel día Newell’s formó con: Norberto Scoponi; Juan Manuel Llop, Fernando Gamboa, Eduardo Berizzo y Diego Cerro (38’ Marcelo Pereyra); Gerardo Martino, Darío Franco, Juan Carlos Roldán y Julio Zamora (70’ Cristian Ruffini); Lorenzo Sáez (46’ Julio César Saldaña) y Adrián Taffarel.

Datos: Carlos Durhand