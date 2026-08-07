Minuto a minuto: Central empezó regalando y terminó festejando luego del ingreso de Jaminton Campaz

Central pudo darle vuelta el partido a Aldosivi en el Gigante, y llega al encuentro del jueves por los octavos de final de la Copa Libertadores de la mejor manera. Lo empezó perdiendo tras un blooper de Jeremías Ledesma y el ingreso de Jaminton Campaz fue clave para darlo vuelta y vencer 2 a 1. Ahora se viene Corinthians.
El minuto a minuto en el Gigante
79' GOL DE CENTRAL. Centro pasado de Di María desde la derecha para la entrada de Campaz, pase a Copetti que interceptó Pombo y volvió al Bicho para que convierta.
78' Centro desde la derecha y el cabezazo de Copetti se estrelló en el caño izquierdo de Acosta. Di María no pudo definir en el rebote.
64' Otro centro picante de Campaz, que conectó Copetti pero sacó el arquero.
60' GOL DE CENTRAL. El ingresado Campaz envió un centro picante, rasante y Nicolás Salazar la metió en contra,
54' Casi gol en contra de Cufré, que sacó el arquero Acosta.
53' GOL DE ALDOSIVI. De un córner a favor y una contra, Ledesma salió lejos y mal, se la dejó a Sosa y le pegó como venía desde mitad de cancha.
46' Se lo perdió Aldosivi en su primera clara. Vombergar la tiró afuera después de una mala salida de Ledesma para Ovando y una devolución pésima del zaguero.
36' Recuperó Cantizano, combinación con Di María, centro que no pudo conectar Copetti y Julián Fernández la tiró por arriba.
11' Tiro libre de Di María que se fue apenas alto.
6' Cabezazo de Copetti, solo en el punto del penal, que la tiró afuera. Gran pase de Soto.
A las 19.30 comienza el partido en el Gigante de Arroyito. Almirón metió tres cambios respecto al triunfo ante River: vuelve Julián Fernández tras su lesión y lo hace por Jaminton Campaz, que en la semana no entrenó como corresponde. Alexis Soto va por Agustín Sández, mientras que Elías Verón juega por el suspendido Emanuel Coronel. Campaz y Sández, al banco.
>>Leer más: Central no bochó a Braian Aguirre por problemas físicos: la verdadera razón por la que no firmó en Arroyito
Las estadísticas de Central y Aldosivi