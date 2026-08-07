Minuto a minuto: Central empezó regalando y terminó festejando luego del ingreso de Jaminton Campaz

Central prolongó el buen momento del Monumental y venció a Aldosivi 2 a 1, luego de empezar perdiendo y con un gran ingreso del colombiano. Ahora, la Copa

Clarísima de gol, pero Copetti cabecea afuera. Era el 1-0 de Central, apenas iniciado el partido.

Jaminton Campaz, el héroe de la noche en el Gigante para el triunfo de Central sobre Aldosivi.

Central pudo darle vuelta el partido a Aldosivi en el Gigante , y llega al encuentro del jueves por los octavos de final de la Copa Libertadores de la mejor manera. Lo empezó perdiendo tras un blooper de Jeremías Ledesma y el ingreso de Jaminton Campaz fue clave para darlo vuelta y vencer 2 a 1. Ahora se viene Corinthians.

79' GOL DE CENTRAL. Centro pasado de Di María desde la derecha para la entrada de Campaz, pase a Copetti que interceptó Pombo y volvió al Bicho para que convierta.

LA BAJÓ, LA EMPUJÓ Y GOL DE CAMPAZ Jaminton Campaz recibió la pelota dentro del área, la bajó y en el rebote la empujó para convertir. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/QbXMxpi3rp

78' Centro desde la derecha y el cabezazo de Copetti se estrelló en el caño izquierdo de Acosta. Di María no pudo definir en el rebote.

64' Otro centro picante de Campaz, que conectó Copetti pero sacó el arquero.

ZALAZAR METIÓ LA PATA



Gol en contra de Nicolás Zalazar que queria desviar el remate de Campaz.



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60' GOL DE CENTRAL. El ingresado Campaz envió un centro picante, rasante y Nicolás Salazar la metió en contra,

54' Casi gol en contra de Cufré, que sacó el arquero Acosta.

¡PATEÓ DESDE LA CASA!



Alan Sosa aprovechó la salida de Ledesma y pateó desde donde estaba para marcar el gol del tiburón.



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53' GOL DE ALDOSIVI. De un córner a favor y una contra, Ledesma salió lejos y mal, se la dejó a Sosa y le pegó como venía desde mitad de cancha.

46' Se lo perdió Aldosivi en su primera clara. Vombergar la tiró afuera después de una mala salida de Ledesma para Ovando y una devolución pésima del zaguero.

ERROR EN LA SALIDA Y EN EL REMATE



Central se equivocó en su apurada salida y Vombergar tuvo la oportunidad de marcar para el Tiburón.



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36' Recuperó Cantizano, combinación con Di María, centro que no pudo conectar Copetti y Julián Fernández la tiró por arriba.

¡QUE CERCA ESTUVO EL FIDEO!



Di María estuvo cerca de marcar de tiro libre, pero el remate se fue por arriba.



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11' Tiro libre de Di María que se fue apenas alto.

6' Cabezazo de Copetti, solo en el punto del penal, que la tiró afuera. Gran pase de Soto.

EL RECIBIMIENTO DE ARROYITO PARA DI MARÍA



Los hinchas de Rosario Central desplegaron una bandera dedicada para el Fideo



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A las 19.30 comienza el partido en el Gigante de Arroyito. Almirón metió tres cambios respecto al triunfo ante River: vuelve Julián Fernández tras su lesión y lo hace por Jaminton Campaz, que en la semana no entrenó como corresponde. Alexis Soto va por Agustín Sández, mientras que Elías Verón juega por el suspendido Emanuel Coronel. Campaz y Sández, al banco.

Así forma #RosarioCentral



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Las estadísticas de Central y Aldosivi