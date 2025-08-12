Un exentrenador de México frenó la "rivalidad" con Argentina: "Ellos ni nos voltean a ver"

Ante la posibilidad de un amistoso entre ambos seleccionados, un DT desactivó el debate sobre la pica entre los hinchas: "Argentina está en otro escalón"

La “rivalidad” entre los seleccionados de fútbol de Argentina y México es un tema de conversación constante en redes sociales desde hace algunos años, especialmente tras el Mundial de Qatar 2022 . A pesar de la insistencia de los hinchas de la Tricolor, Miguel “Piojo” Herrera, actual DT de Costa Rica, desactivó con contundencia el debate.

El exentrenador de la selección mexicana expuso sin pelos en la lengua las diferencias entre la Albiceleste, vigente campeona del mundo, y la Tri , después de las consultas sobre el posible enfrentamiento amistoso entre ambos seleccionados en la fecha Fifa de octubre de 2025.

“La rivalidad es de México con Argentina, hay que ser honestos. Esa rivalidad creció porque queremos ganarle a ellos, porque son una potencia mundial. Es una rivalidad para México, ellos ni nos voltean a ver. Es la realidad, tampoco voy a engañar a nadie” , expresó el DT frente a la expectativa del público mexicano.

Los hinchas de la Tricolor protagonizaron un intenso debate sobre la rivalidad y especulan con una “revancha” tras la victoria albiceleste en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Cabe destacar que Argentina arrastra un importante dominio en duelos mundialistas, con las eliminaciones en 2006 y 2010 que se suman al triunfo de 2022.

Argentina venció a México en el Mundial 2022 y comenzó su racha ganadora hasta ser campeón del mundo.

“Argentina está buscando ganarle a Brasil, Alemania, Holanda, Francia y España. Compite con ese nivel de equipos”, sostuvo Herrera con firmeza durante una entrevista con el periodista Rodrigo Rea.

Las cuentas pendientes de México

A su vez, el entrenador aseguró: “México sí quisiera que esta rivalidad creciera, para que el día de mañana alguien dijera ‘ya es un clásico’, pero Argentina no tiene esa idea, está mirando para arriba, a otros niveles”.

“Estamos un escalón abajo. No hemos podido lograr ni siquiera llegar a una semifinal. Cuando México llegue a una final va a empezar a mirar a los de arriba más cerca y compararse con ellos. Le vamos a competir a cualquier equipo, pero está lejos de que sea una rivalidad”, remarcó el DT, quien dirigió al seleccionado tricolor en el Mundial 2014.

Al concluir su reflexión sobre la búsqueda de rivalidad de parte de los hinchas mexicanos, Herrera concluyó: “La verdadera rivalidad que nosotros tenemos es con Estados Unidos. Ese es un clásico de nuestra área. Argentina está en otro escalón, hay que ser honestos”.