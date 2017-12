El veterano Jupp Heynckes, exentrenador de la selección alemana y actualmente en el Bayern Munich, criticó hoy a Jorge Sampaoli y dijo que "debe haberse tomado unos vasos de vino" antes de decir que no le gustaba cómo jugaba el conjunto germano.

"Sé lo que dijo. Estuvo antes en el Sevilla, es un gran técnico. Creo que habló desde una perspectiva argentina. Lionel Messi nunca ha ganado el Mundial pese a ser el mejor jugador del mundo. Siempre he pensado que la individualidades no ganan Mundiales o Champions, sino los equipos", afirmó en rueda de prensa.

Heynckes, que entre otros clubes dirigió al Real Madrid, opinó que "el trabajo en equipo siempre fue la gran fortaleza de Alemania desde 1954 hasta 2014".

"No sé si es que se bebió un par de vasos de vino antes de decir lo que dijo, aunque no lo creo ya que es un gran profesional", sostuvo.

Sampaoli había expresado que "Brasil, Francia y España están un paso delante de Argentina, por tiempo de trabajo" y detalló que "no nombró a Alemania no porque me olvide, si no porque no me gusta cómo juega".