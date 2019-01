Equipo con pelota. El Gato Formica conduce el balón en un entrenamiento. Maxi lo mira y espera el pase.

Marcelo Rubén Bustamante

El Newell's de Héctor Bidoglio está afinando la máquina para lo que será el estreno formal en la Superliga, previsto para dentro de nueve días, ya que el domingo 27 del corriente la Lepra enfrentará a Boca en el Coloso Marcelo Bielsa. En la pretemporada en el rubro amistosos igualó 0 a 0 ante Atlético San Jorge y superó el pasado miércoles 2 a 1 a Rampla Juniors de Uruguay, este último ensayo con acceso a la prensa y en el que se observó una auspiciosa producción rojinegra. Claro que se trata de los primeros trazos de un nuevo equipo que tendrá que afrontar diez fechas a todo o nada, con el objetivo prioritario de engrosar el promedio y con la ilusión de superar las expectativas y meterse en alguna copa internacional.

En el ensayo ante Rampla Juniors se advirtió claramente la idea futbolística de Bidoglio de hacer funcionar al equipo a través del manejo de la pelota, tanto para progresar en el campo como para retenerla ante la presión del adversario. Newell's tiene mayoría de futbolistas dotados técnicamente, en especial del medio hacia adelante, por lo que la pelota siempre tiene que llegar limpia a los receptores para que desplieguen sus habilidades para doblegar al oponente.

Es cierto que Newell's puede ser un equipo temible cuando el balón pase por los pies de Maxi Rodríguez, Mauro Formica y Víctor Figueroa, tres futbolistas que si logran ensamblar su talento pueden torcer el trámite y el resultado de los partidos a favor de los rojinegros. Claro que esto también requiere un trabajo de sincronización colectiva para cubrir los espacios y estar sólidos cuando el adversario tenga la pelota y acelere rumbo al arco de Alan Aguerre, a fin de evitar dolores de cabeza.

"Me gusta que mi equipo tenga la pelota. La pelota es lo más importante. Con el balón uno se puede recuperar y también la mejor manera de defenderse es teniendo la pelota. Me gusta un equipo intenso para atacar y para recuperar. No me gusta un equipo predecible, quiero que intercambiemos posiciones. Esto es muy lindo, pero también trae problemas sin la coordinación correcta. Tenemos que ser protagonistas y sostener una intensidad alta de juego. Hasta en un mismo partido puede haber cambio de esquema", le confió Bidoglio a Ovación cuando arrancó la pretemporada.

Lo que pretende el DT, más allá del dibujo táctico, es que Newell's ataque y defienda en bloque, con los jugadores siempre preparados para pasar de la postura ofensiva a la defensiva de inmediato y viceversa. Siempre cubriendo todos los sectores de la cancha para no quedar descompensados tras alguna pérdida del balón cuando el equipo está desplegado en ataque (ver infografía).

Cuando Newell's se planta en ataque la idea es que los zagueros se afirmen cerca del círculo central y los laterales tienen la libertad de trepar por sorpresa a campo rival y llegar al fondo para lanzar el centro. En tanto, los volantes de contención tienen la orden de cruzar la línea media y ser opciones de pase. Y el tridente Figueroa-Formica-Maxi es la principal carta de desequilibrio. El Negro y Maxi se abren por las bandas y el Gato hace las veces de enganche. Los tres tienen libertad de movimiento, pero también están obligados a dar una mano en el retroceso cubriendo espacios de manera sincronizada. Y tanto Luis Leal como Francisco Fydriszewski, las opciones de nueve de Bidoglio, tienen la indicación de terminar la jugada dentro del área y si es posible darle el último pase a la red.

Mientras que a la hora de defender se arma bien definida la línea de cuatro y el doble volante de contención se para unos metros delante de los zagueros para achicar espacios. También se repliegan Figueroa, Formica y Maxi, cada uno por su sector y se meten varios metros en campo propio. Y el nueve debe comerle los talones a los zagueros rivales para complicarles la salida prolija.

Newell's seguirá su puesta a punto mañana, a las 19, en el Coloso ante Vélez, con la posibilidad de los hinchas de ver por primera vez al equipo en este 2019. Será el último ensayo previo al estreno oficial ante Boca.





