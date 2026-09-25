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Navarro, el soldado de Central que está siempre listo y vuelve a tener una chance como titular

El volante central es una alternativa habitual para Almirón, pero siempre desde el banco. Su última vez desde el inicio fue ante Corinthians. Va por Pizarro

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

25 de septiembre 2026 · 14:20hs
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Federico Navarro será uno de los combatientes en el anillo central en la final en Santiago del Estero.

Leonardo Vincenti / La Capital

Federico Navarro será uno de los combatientes en el anillo central en la final en Santiago del Estero.

Después de un largo tiempo, a Federico Navarro se le presenta una nueva oportunidad para jugar como titular en Central. Le toca por la ausencia obligada de Vicente Pizarro, convocado por la selección de Chile, y será una buena chance para el volante central canalla.

En realidad, no hace demasiado que le tocó jugar un partido desde el arranque, pero fue uno en medio de una larga seguidilla de encuentros en los que le tocó ir al banco.

Ese último antecedente desde el primer minuto data del 20 de agosto, en el partido revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Corinthians. Fue la única vez en el semestre en la que el técnico Jorge Almirón lo utilizó como titular.

Siempre una alternativa en el Canalla

Pese a ello, Navarro es uno de los futbolistas a los que el técnico echa mano en todos los partidos. A tal punto que actuó en ocho de los 10 que el Canalla lleva disputados en el torneo Clausura. En uno de ellos no estuvo ni siquiera en el banco, aunque se debió, según adujeron, a un error en la planilla.

>>Leer más: A quién tiene apuntado Jorge Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Hace más de un año que a Navarro le cuesta meterse entre los once y, por supuesto, mantenerse entre los titulares. En su momento quedó relegado por la nueva posición de Ignacio Malcorra y después, con la llegada de Almirón, siempre estuvo un escalón por debajo de Pizarro en la consideración del técnico.

El volante central canalla estará abocado a la contención junto a Franco Ibarra. Actuará por Vicente Pizarro.

El volante central canalla estará abocado a la contención junto a Franco Ibarra. Actuará por Vicente Pizarro.

Casi como un guiño del destino, la chance que se le presenta es ni más ni menos que en un partido en el que habrá en juego un título. Desde el momento que se conoció que Pizarro no iba a poder estar por su convocatoria a la selección chilena, a nadie se le cruzó otro nombre que no sea el de Navarro como sustituto del volante trasandino.

Navarro junto a Ibarra

Cambió mucho la situación de Navarro en este último tiempo. Es que cuando llegó (a principios de 2025) lo hizo para acoplarse a Franco Ibarra en el anillo central y, de hecho, Ariel Holan, el técnico por ese entonces, utilizó ese doble 5 cada vez que pudo. En el torneo Apertura de ese año fueron 12 los encuentros en los que coincidieron desde el arranque. A todas luces, Navarro era un titular inamovible.

>>Leer más: Central: la larga lista de los jugadores que fueron parte de la gran campaña de 2025 y ya no están

Ya en el Clausura la cosa cambió. Jugó los tres primeros partidos como titular y de ahí en más Holan, en el intento de darle una vuelta de tuerca a la generación de juego, comenzó a utilizar a Malcorra como socio de Ibarra. Recién en los últimos tres pudo meterse otra vez entre los once. En un contexto particular, por cierto. Jugó ante San Lorenzo, frente a Independiente el día que Holan apostó por un mix, y contra Estudiantes por los octavos de final por la tonta expulsión que había sufrido Malcorra en Avellaneda (vio la roja una vez finalizado el encuentro).

Llegó Almirón y pidió a Pizarro

Llegó Almirón a Central y uno de los jugadores por el que hizo un pedido especial a la dirigencia para sumarlo como refuerzo fue el de Pizarro. Y con Ibarra prácticamente como el abanderado del mediocampo, a Navarro la puerta de la titularidad se le cerró prácticamente por completo. Apenas tres partidos en el Apertura y ninguno en este Clausura.

El único partido que tiene Navarro como titular en el semestre es en la revancha contra Corinthians, en Brasil.

El único partido que tiene Navarro como titular en el semestre es en la revancha contra Corinthians, en Brasil.

Parecía que el molde se rompía en cancha de Barracas Central, donde Almirón decidió jugar con un alternativo, pero pese a que fue anunciado como titular, no apareció en cancha. Almirón dijo tras el partido que se trató de un “error de planilla” y que por ese motivo tampoco pudo ir al banco.

Cuatro días después se venía la revancha con Corinthians y por ese entonces ya se especulaba con que Navarro tenía muchas chances de ir desde el arranque. Almirón pensaba en un equipo más combativo en la mitad de la cancha. Finalmente, fue lo que sucedió.

Lo cierto es que ese encuentro en San Pablo fue el único en el que Navarro pudo jugar como titular en lo que va del semestre. Por eso la particularidad de lo que ocurrirá el sábado en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Allí habrá un nuevo partido para Central, con la chance de sumar un título, y frente a la ausencia del chileno Pizarro, la posibilidad justamente para Navarro.

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