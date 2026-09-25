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Cómo le fue a Central en el Madre de Ciudades, donde el sábado jugará una nueva final

Fueron cuatro veces las que jugó el canalla en el estadio de Santiago de Estero, dos de ellas con partidos en los que había un título en disputa

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

25 de septiembre 2026 · 14:33hs
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Uno de los gratos recuerdos que tiene Central en el Madre de Ciudades es el de la final de la Copa de la Liga 2023.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Uno de los gratos recuerdos que tiene Central en el Madre de Ciudades es el de la final de la Copa de la Liga 2023.

Central tiene la posibilidad de sumar un nuevo título, y no es poco. La Supercopa Internacional lo espera, con Estudiantes como rival, en un estadio en el que ya jugó en cuatro ocasiones, con resultados mayormente positivos. No es indicativo de nada, pero le servirá al hincha canalla para fortalecer la ilusión.

El Canalla afrontará esta parada brava en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, donde tuvo cuatro presentaciones, con tres técnicos distintos. Todos ellos tuvieron la posibilidad de ganar allí.

Hay un recuerdo, muy reciente, que los hinchas tienen muy presente y es la final de la Copa de la Liga 2023, en la que el Canalla dio la vuelta olímpica de la mano de Miguel Ángel Russo. Es el único técnico que dirigió a Central en dos ocasiones en ese estadio.

Para un partido con un premio tan importante como el que habrá en esta ocasión, todo cuenta. Para lograrlo será necesario que el equipo esté a la altura y responda desde lo futbolístico, pero al menos desde los antecedentes se trata de un escenario con buenas vibras.

En la Liga Profesional 2021, Central goleó a Central Córdoba. El Gato Ávila marcó uno de los goles.

En la Liga Profesional 2021, Central goleó a Central Córdoba. El Gato Ávila marcó uno de los goles.

La primera vez de Central en el Madre de Ciudades

La primera vez que Central fue a jugar al Madre de Ciudades fue por la Liga Profesional 2021, cuando el técnico era el Kily González. Ese 29 de agosto el Canalla se impuso por 4 a 2 a central Córdoba, con goles de Gastón Ávila, Facundo Almada y dos de Marco Ruben. El zaguero central y el centrodelantero hoy forman parte otra vez del plantel auriazul.

>>Leer más: A quién tiene apuntado Jorge Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Después de ese partido llegó lo que todos recuerdan de manera especial: la final de la Copa de la Liga 2023, con Miguel Ángel Russo como entrenador del equipo canalla.

Un 2023 inolvidable, con título y todo

El 16 de diciembre de ese año Central fue al coqueto estadio de Santiago del Estero en busca de una nueva estrella y lo logró, con ese 1-0 ajustado sobre Platense, con gol de Maximiliano Lovera.

Maximiliano Lovera y un grito de gol que valió un título, el de la Copa de la Liga 2023, de la mano de Miguel Ángel Russo.

Maximiliano Lovera y un grito de gol que valió un título, el de la Copa de la Liga 2023, de la mano de Miguel Ángel Russo.

La contracara fue lo que le tocó vivir seis días después de esa final, cuando tuvo que enfrentar a River por el Trofeo de Campeones. Otra vez el Canalla tuvo que salir a jugar en el Madre de Ciudades por un título y falló.

Después de unos pocos días de descanso y con el festejo en el medio por la obtención de la Copa de la Liga, ese equipo de Russo enfrentó al River de Martín Demichelis y cayó por 2 a 0.

Central cayó por 2 a 0 frente a River por el Trofeo de Campeones, también en Santiago del Estero.

Central cayó por 2 a 0 frente a River por el Trofeo de Campeones, también en Santiago del Estero.

De la mano del profesor Holan

El otro entrenador que dirigió a Central en el estadio santiagueño fue Ariel Holan, en uno de esos cinco partidos en los que estuvo al frente del equipo en el final de la Liga Profesional 2024.

La excursión de Canalla esa vez también fue con saldo positivo, ya que se impuso por 1 a 0 al Ferroviario con gol de Luca Martínez Dupuy.

Con Holan como técnico, Central volvió a ganar en el Madre de Ciudades. Fue en la Liga Profesional 2024.

Con Holan como técnico, Central volvió a ganar en el Madre de Ciudades. Fue en la Liga Profesional 2024.

Cuatro presentaciones en el Madre de Ciudades, con tres triunfos y una derrota. Por supuesto en contextos diferentes, aunque dos de esas veces fue para definir nada menos que un título. Allí va Central de nuevo, ahora de la mano de Jorge Almirón, en busca de una nueva estrella.

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